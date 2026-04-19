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IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu: Rat još nije gotov

Postigli smo velike stvari. Još nije gotovo. U svakom trenutku može se nešto novo dogoditi, rekao je

Benjamin Netanjahu. Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

M. Až.

19.4.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) poručio je da Izrael i dalje vodi rat protiv Irana, naglašavajući da sukob još nije okončan.

Govoreći na konferenciji za novinare povodom posjete argentinskog predsjednika Havijera Mileja (Javier Milei) Jeruzalemu, Netanjahu je istakao da njegova zemlja, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, vodi, kako je naveo, "borbu civilizacije protiv barbarstva", referirajući se na Iran.

On je dodao da je Izrael, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, uključen u sukob s, kako tvrdi, velikom tiranijom Irana, koju je optužio za destabilizaciju svijeta, prijetnje Izraelu, ali i zapadnoj civilizaciji u cjelini.

- Postigli smo velike stvari. Još nije gotovo. U svakom trenutku može se nešto novo dogoditi - poručio je Netanjahu.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# RAT
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