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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu postavio uvjete za sporazum s Iranom

Spremni smo na svaki scenario, uključujući mogućnost nastavka napada, rekao je

Benjamin Netanjahu. Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

M. Až.

16.4.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je u srijedu da bi svaki mogući sporazum s Iranom morao uključivati potpuni prekid programa obogaćivanja uranija, uklanjanje već obogaćenog uranija iz zemlje te ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Ove uslove je iznio u videoobraćanju.

Spremni za nastavak napada

Netanjahu je naveo da Vašington redovno informiše Tel Aviv o razgovorima s Iranom, te dodao da su ciljevi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država "usklađeni".

- Spremni smo na svaki scenario, uključujući mogućnost nastavka napada - poručio je.

Pregovori s Libanom

Govoreći o razgovorima s Libanom koji su održani u utorak, Netanjahu je istakao da Izrael zahtijeva "razoružanje Hezbolaha i trajan mir", bez spominjanja mogućeg prekida vatre. Naveo je da su izraelske vojne operacije na jugu Libana u toku, te da su usmjerene na grad Bint Jbeil, koji je opisao kao uporište Hezbolaha.

Netanjahu je također rekao da je Izrael odlučio proširiti svoje prisustvo na jugu Libana prema planinskom području Jabal al-Sheikha, tvrdeći da je cilj tog poteza "pomoć Druzima".

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
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