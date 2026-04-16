Netanjahu postavio uvjete za sporazum s Iranom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je u srijedu da bi svaki mogući sporazum s Iranom morao uključivati potpuni prekid programa obogaćivanja uranija, uklanjanje već obogaćenog uranija iz zemlje te ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Ove uslove je iznio u videoobraćanju.

Spremni za nastavak napada

Netanjahu je naveo da Vašington redovno informiše Tel Aviv o razgovorima s Iranom, te dodao da su ciljevi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država "usklađeni".