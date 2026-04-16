Netanjahu postavio uvjete za sporazum s Iranom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je u srijedu da bi svaki mogući sporazum s Iranom morao uključivati potpuni prekid programa obogaćivanja uranija, uklanjanje već obogaćenog uranija iz zemlje te ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Ove uslove je iznio u videoobraćanju.
Spremni za nastavak napada
Netanjahu je naveo da Vašington redovno informiše Tel Aviv o razgovorima s Iranom, te dodao da su ciljevi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država "usklađeni".
- Spremni smo na svaki scenario, uključujući mogućnost nastavka napada - poručio je.
Pregovori s Libanom
Govoreći o razgovorima s Libanom koji su održani u utorak, Netanjahu je istakao da Izrael zahtijeva "razoružanje Hezbolaha i trajan mir", bez spominjanja mogućeg prekida vatre. Naveo je da su izraelske vojne operacije na jugu Libana u toku, te da su usmjerene na grad Bint Jbeil, koji je opisao kao uporište Hezbolaha.
Netanjahu je također rekao da je Izrael odlučio proširiti svoje prisustvo na jugu Libana prema planinskom području Jabal al-Sheikha, tvrdeći da je cilj tog poteza "pomoć Druzima".