Tramp: Sporazum s Iranom bit će potpisan danas

Tramp je za Fox News rekao da će sporazum s Iranom biti potpisan danas u Pakistanu, nadovezujući se na raniji intervju za New York Post u kojem je rekao da su Džej Di Vens i američka delegacija na putu za Islamabad na pregovore.

Tramp izjavio je u intervjuu za New York Post da je spreman sastati se s najvišim iranskim čelnicima ako se postigne napredak u pregovorima. Dodao je da su Džej Di Vens, Stiv Vitkof, Džared Kušner i američki pregovarački tim na putu prema Islamabadu, gdje bi trebali stići u roku od nekoliko sati.

- Trebao bi se voditi dijalog s Iranom, pa pretpostavljam da u ovoj fazi nitko ne igra igre - rekao je Tramp.

Naglasio je da pregovori imaju jedan ključni i neupitan zahtjev: Iran mora odustati od posjedovanja nuklearnog oružja.