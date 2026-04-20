Tramp: Pobjeđujem u ratu, i to uvjerljivo

- Pobjeđujem u ratu, i to uvjerljivo, stvari idu jako dobro, naša vojska je bila nevjerovatna, a ako čitate lažne vijesti, poput posrnulog New York Timesa, apsolutno užasnog i odvratnog Wall Street Journala ili sada već gotovo ugašenog, srećom, Washington Posta, pomislili biste da gubimo rat.

Neprijatelj je zbunjen jer dobija ista takva medijska 'izvješća', a pritom vidi da mu je mornarica potpuno uništena, avijacija povučena na skrivene piste, da nema proturaketnu ni protuzračnu odbranu, da su njegovi bivši čelnici uglavnom uklonjeni (ovo je, uz sve ostalo, i promjena režima!), i, možda najvažnije, blokada, koju nećemo ukinuti dok ne postignemo 'sporazum', apsolutno razara Iran.

Gube 500 miliona dolara dnevno, što je neodrživo čak i kratkoročno. Antiamerički fake news mediji navijaju da Iran pobijedi, ali to se neće dogoditi jer sam ja na čelu! Kao što su ti nepatriotski ljudi iskoristili svu svoju ograničenu snagu da se bore protiv mene na izborima, tako to čine i sada u vezi s Iranom. Rezultat će biti isti – već jest! - napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži.