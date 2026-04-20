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GLAVNI IRANSKI PREGOVARAČ

Galibaf: Ne prihvaćamo pregovore pod prijetnjom

Tramp pregovarački sto pokušava pretvoriti u sto za kapitulaciju ili opravdati novo izbijanje rata, poručio je

Mohamad Bager Galibaf. Platforma X

M. Až.

20.4.2026

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf, koji je predvodio delegaciju u prethodnoj rundi pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u Islamabadu, saopštio je da Iran “ne prihvata pregovore pod sjenom prijetnji” te da se Teheran “u protekle dvije sedmice pripremao za preduzimanje novih poteza na terenu”.

Galibaf je poručio da američki predsjednik Donald Tramp, kako tvrdi, “nametanjem pomorske blokade” i “kršenjem primirja”, pokušava “pregovarački sto pretvoriti u sto za kapitulaciju ili opravdati novo izbijanje rata”.

# IRAN
# SAD
# MOHAMMAD BAGHER GHALIBAF
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