Kremlj je danas zvanično pozdravio rezultate parlamentarnih izbora u Bugarskoj, na kojima je ubjedljivu pobjedu ostvarila stranka Progresivna Bugarska bivšeg predsjednika Rumena Radeva.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva u ovom rezultatu vidi priliku za obnovu “pragmatičnog dijaloga”.

- Svakako pozdravljamo izjave Rumena Radeva, koji je pobijedio na izborima, kao i drugih evropskih lidera, o spremnosti da se pitanja rješavaju kroz dijalog s Rusijom. To smatramo ohrabrujućim - rekao je Peskov.

Dodao je da Rusija “nikada nije odbijala dijalog”, ali da u Evropi često nije bilo uzajamnog odgovora.

Ubjedljiva pobjeda Radeva

Stranka Progresivna Bugarska ostvarila je veliki trijumf na izborima, koji su bili osmi u posljednjih pet godina.

Nakon prebrojanih većine glasova, Radev je osvojio oko 44,5 posto, što mu donosi značajnu parlamentarnu većinu i mogućnost formiranja vlade.

Liberalna koalicija PP-DB osvojila je oko 15 posto, dok je GERB bivšeg premijera Bojka Borisova pao na oko 13 posto.

Politički zaokret

Rumen Radev, bivši pilot MiG-29 i dugogodišnji predsjednik Bugarske, nakon napuštanja funkcije osnovao je vlastiti politički pokret. Poznat je po kritici sankcija prema Rusiji i zagovaranju “pragmatičnog pristupa” u odnosima s Moskvom.

U pobjedničkom govoru poručio je da su građani odbacili stare političke strukture i manipulacije.

Odnos prema Ukrajini i Zapadu

Iako se protivi direktnoj vojnoj pomoći Ukrajini, analitičari smatraju da Radev neće u potpunosti blokirati saradnju unutar NATO-a i EU.

Očekuje se model sličan slovačkom premijeru Robertu Ficu – politička kritika, ali nastavak ekonomske i industrijske saradnje.

Bugarska ostaje važan dobavljač municije za Ukrajinu preko trećih zemalja, dok njena vojna industrija nastavlja saradnju s evropskim kompanijama.

Radev je ranije učestvovao i u razgovorima o velikim investicijama u vojnu industriju, uključujući saradnju s njemačkim Rheinmetallom, što pokazuje da se bugarska politika kreće između političke retorike i ekonomske pragmatičnosti.