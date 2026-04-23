Tramp tvrdi: "Ja sam zatvorio Hormuški moreuz"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je Hormuški moreuz i dalje zatvoren na osnovu njegove odluke.
- Otvorit ćemo moreuz - rekao je novinarima u Bijeloj kući.
- Trenutno je zatvoren. Imamo potpunu kontrolu nad moreuzom. Trebali su ga otvoriti prije tri dana. Došli su kod nas i rekli: "Pristajemo otvoriti moreuz" - izjavio je Tramp.
- Svi moji ljudi su zadovoljni, osim mene - dodao je.
Prema njegovim riječima, u slučaju otvaranja moreuza Iran bi mogao ostvarivati prihod od oko 500 miliona dolara dnevno.
- Ja sam taj koji ga je držao zatvorenim - rekao je Tramp.
- Otvorit će se kada postignu dogovor - dodao je.