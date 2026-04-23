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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp tvrdi: "Ja sam zatvorio Hormuški moreuz"

Otvorit će se kada postignu dogovor, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

23.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je Hormuški moreuz i dalje zatvoren na osnovu njegove odluke.

- Otvorit ćemo moreuz - rekao je novinarima u Bijeloj kući.

- Trenutno je zatvoren. Imamo potpunu kontrolu nad moreuzom. Trebali su ga otvoriti prije tri dana. Došli su kod nas i rekli: "Pristajemo otvoriti moreuz" - izjavio je Tramp.

- Svi moji ljudi su zadovoljni, osim mene - dodao je.

Prema njegovim riječima, u slučaju otvaranja moreuza Iran bi mogao ostvarivati prihod od oko 500 miliona dolara dnevno.

- Ja sam taj koji ga je držao zatvorenim - rekao je Tramp. 

- Otvorit će se kada postignu dogovor - dodao je.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# HORMUŠKI MOREUZ
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