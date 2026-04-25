Što se to događa s Falklandima?

Javnost je iznenadila vijest da su Falklandska ostrva, arhipelag u Južnom Atlantiku oko kojeg su Ujedinjeno Kraljevstvo i Argentina ratovali 1982. godine, ponovo postala žarište svjetske diplomatije. Ovoga puta uzrok nije novi vojni desant Argentine, već oštra retorika iz Bijele kuće. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je zaprijetio Londonu povlačenjem podrške u vezi sa suverenitetom nad ovim ostrvima, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost u Velikoj Britaniji.

Razlog za ovakav drastičan zaokret američke politike leži u tajnom dopisu Pentagona, koji otkriva Trumpov bijes prema Londonu. Sjedinjene Američke Države, pod njegovim vodstvom, vode rat protiv Irana pod nazivom „Operacija Epski bijes“, a Trump smatra da mu britanski premijer Keir Starmer ne pruža dovoljnu podršku. Poznat po transakcijskom pristupu diplomatiji, Trump je odlučio kazniti Britance tamo gdje ih najviše boli – na pitanju njihovih prekomorskih teritorija.

Sukob oko ključnih vojnih baza

Glavni kamen spoticanja su vojne baze. Bijela kuća je od Londona tražila neograničeno korištenje baze Diego Garcia u Indijskom okeanu i vazduhoplovne baze Fairford u Engleskoj za napade na Iran.

Starmer je u početku odbio taj zahtjev, da bi ga kasnije prihvatio uz uslov da se baze koriste isključivo za „defanzivne operacije“. Za Trumpa je takvo uslovljavanje bilo neprihvatljivo i shvatio ga je kao direktnu opstrukciju američkih vojnih planova.

Kako navodi britanski list Spectator, Trumpovom vanjskopolitičkom rječniku nedostaje osjećaj za nijanse i historijska savezništva, dok dominira impuls za osvetom.

List objašnjava da Trump na vanjsku politiku gleda po principu „milo za drago“: ako London ne dopušta Amerikancima da koriste zajedničke baze kako žele, SAD više ne vidi razlog da troši diplomatski kapital štiteći britanske interese na Falklandima.

Falklandi kao ulog u odnosima s Argentinom

U ovu priču se savršeno uklopio argentinski predsjednik Javier Milei, koji je u Trumpu pronašao snažnog saveznika. Za razliku od suzdržanog Londona, Milei je ponudio punu saradnju američkim snagama.

To je stvorilo opasnu situaciju za Britance: dok Starmer pokušava balansirati, Milei koristi priliku da preko Trumpa ponovo otvori pitanje suvereniteta nad ostrvima koje Argentina naziva Malvinima.

Rat za Falklande

Podsjetimo, rat za Falklandska ostrva trajao je 74 dana, od aprila do juna 1982. godine, nakon što je argentinska vojna hunta izvršila invaziju na ovaj britanski prekomorski teritorij.

Ujedinjeno Kraljevstvo je pod vodstvom Margaret Thatcher odgovorilo slanjem snažne pomorske flote, a sukob je završen pobjedom Britanaca i argentinskom predajom. U ratu je poginulo 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika, uz tri civilne žrtve na ostrvima.

Jedan od najtežih trenutaka za britanske snage bilo je potapanje razarača HMS Sheffield, pogođenog francuskim projektilom Exocet ispaljenim iz argentinskog aviona, što je pokazalo ranjivost modernih ratnih brodova i postalo simbol tog rata.