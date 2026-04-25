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ZA NJIH SE RATOVALO

Što se to događa s Falklandima?

Bijela kuća je od Londona tražila neograničeno korištenje baze Diego Garcia

Falklandski rat. Screenshot

D. H.

25.4.2026

Javnost je iznenadila vijest da su Falklandska ostrva, arhipelag u Južnom Atlantiku oko kojeg su Ujedinjeno Kraljevstvo i Argentina ratovali 1982. godine, ponovo postala žarište svjetske diplomatije. Ovoga puta uzrok nije novi vojni desant Argentine, već oštra retorika iz Bijele kuće. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je zaprijetio Londonu povlačenjem podrške u vezi sa suverenitetom nad ovim ostrvima, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost u Velikoj Britaniji.

Razlog za ovakav drastičan zaokret američke politike leži u tajnom dopisu Pentagona, koji otkriva Trumpov bijes prema Londonu. Sjedinjene Američke Države, pod njegovim vodstvom, vode rat protiv Irana pod nazivom „Operacija Epski bijes“, a Trump smatra da mu britanski premijer Keir Starmer ne pruža dovoljnu podršku. Poznat po transakcijskom pristupu diplomatiji, Trump je odlučio kazniti Britance tamo gdje ih najviše boli – na pitanju njihovih prekomorskih teritorija.

Sukob oko ključnih vojnih baza

Glavni kamen spoticanja su vojne baze. Bijela kuća je od Londona tražila neograničeno korištenje baze Diego Garcia u Indijskom okeanu i vazduhoplovne baze Fairford u Engleskoj za napade na Iran.

Starmer je u početku odbio taj zahtjev, da bi ga kasnije prihvatio uz uslov da se baze koriste isključivo za „defanzivne operacije“. Za Trumpa je takvo uslovljavanje bilo neprihvatljivo i shvatio ga je kao direktnu opstrukciju američkih vojnih planova.

Kako navodi britanski list Spectator, Trumpovom vanjskopolitičkom rječniku nedostaje osjećaj za nijanse i historijska savezništva, dok dominira impuls za osvetom.

List objašnjava da Trump na vanjsku politiku gleda po principu „milo za drago“: ako London ne dopušta Amerikancima da koriste zajedničke baze kako žele, SAD više ne vidi razlog da troši diplomatski kapital štiteći britanske interese na Falklandima.

Falklandi kao ulog u odnosima s Argentinom

U ovu priču se savršeno uklopio argentinski predsjednik Javier Milei, koji je u Trumpu pronašao snažnog saveznika. Za razliku od suzdržanog Londona, Milei je ponudio punu saradnju američkim snagama.

To je stvorilo opasnu situaciju za Britance: dok Starmer pokušava balansirati, Milei koristi priliku da preko Trumpa ponovo otvori pitanje suvereniteta nad ostrvima koje Argentina naziva Malvinima.

Rat za Falklande

Podsjetimo, rat za Falklandska ostrva trajao je 74 dana, od aprila do juna 1982. godine, nakon što je argentinska vojna hunta izvršila invaziju na ovaj britanski prekomorski teritorij.

Ujedinjeno Kraljevstvo je pod vodstvom Margaret Thatcher odgovorilo slanjem snažne pomorske flote, a sukob je završen pobjedom Britanaca i argentinskom predajom. U ratu je poginulo 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika, uz tri civilne žrtve na ostrvima.

Jedan od najtežih trenutaka za britanske snage bilo je potapanje razarača HMS Sheffield, pogođenog francuskim projektilom Exocet ispaljenim iz argentinskog aviona, što je pokazalo ranjivost modernih ratnih brodova i postalo simbol tog rata.

Mapa Argentine. Screenshot

„Epski bijes“ košta milijardu dolara dnevno

Spectator ističe da je Trumpov pritisak odraz frustracije zbog trajanja sukoba s Iranom. Operacija „Epski bijes“ trenutno košta SAD oko milijardu dolara dnevno, a zalihe preciznog naoružanja se brzo troše.

S obzirom na blizinu izbora u SAD-u, Trumpu je potreban brz rezultat ili barem jasan krivac za zastoj – a Britanci su se sa svojim oklijevanjem nametnuli kao idealna meta.

U procurjelom dopisu Pentagona spominju se i druge radikalne opcije, poput suspenzije Španije iz NATO-a zbog kritika premijera Pedra Sancheza na račun napada na Iran.

Koliko daleko je Trump spreman ići

Iako SAD pravno ne može jednostrano izbaciti članicu iz NATO-a, sama činjenica da se o tome raspravlja pokazuje koliko je Trump spreman uzdrmati temelje zapadnog savezništva.

Odgovor iz Londona bio je brz i jasan. „Suverenitet Falklandskih ostrva ostaje britanski“, poručio je glasnogovornik premijera Starmera, naglašavajući da je riječ o dugogodišnjem i nepromijenjenom stavu.

Ozbiljna opasnost za London

Britanski analitičari upozoravaju da bi promjena američkog stava bila izuzetno opasna. Iako Velika Britanija ima vojnu moć da brani ostrva, američka diplomatska podrška u Ujedinjenim nacijama bila je ključna za očuvanje statusa quo proteklih 40 godina.

Bez te podrške, Argentina bi dobila prostor za nove političke i ekonomske pritiske. Problem za Starmera dodatno komplikuje činjenica da je britanska odbrana duboko integrisana s američkom – od satelitskih podataka do logistike i obavještajnih informacija.

Trump je svjestan te ovisnosti i koristi je kao sredstvo pritiska na saveznike. Spectator zaključuje da ovi potezi nisu rezultat promišljene strategije, već odraz Trumpovog temperamenta.

Nesigurna budućnost „specijalnih odnosa“

Iako London tvrdi da neće mijenjati svoj stav, jasno je da ulazi u period velike neizvjesnosti. Mogući potezi Washingtona uključuju smanjenje obavještajne saradnje ili usporavanje isporuke vojne opreme.

To bi Britance moglo dovesti pred težak izbor: prilagoditi se američkom pritisku i riskirati uvučenost u širi sukob ili ostati pri svojoj politici i suočiti se s posljedicama po sigurnost svojih teritorija.

Falklandska ostrva su ponovo postala pijun u globalnoj igri velikih sila – a ishod je neizvjesniji nego ikad.

# RAT
# FALKLAND
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