Merc: Kijev će možda morati da prihvati gubitak teritorije za put ka EU

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da bi Ukrajina u okviru budućeg mirovnog sporazuma s Rusijom mogla biti prinuđena da prihvati da dio njene teritorije ostane izvan kontrole Kijeva, povezujući takve moguće ustupke s evropskim integracijama zemlje.

- U jednom trenutku Ukrajina će potpisati sporazum o prekidu vatre; u jednom trenutku, nadamo se, i mirovni sporazum s Rusijom. Tada bi se moglo desiti da dio teritorije Ukrajine više nije pod ukrajinskom kontrolom - rekao je Merc studentima u gimnaziji Karolus-Magnus u Marsbergu, gradu u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

On je dodao da bi eventualni politički lider u Kijevu morao takvu odluku objasniti građanima.

- Ako predsjednik Volodimir Zelenski želi to da saopšti svom stanovništvu i obezbijedi većinu za to, i ako bude morao raspisati referendum, onda istovremeno mora reći ljudima: ‘Otvorio sam vam put ka Evropi’ - naveo je Merc.

Napredak Ukrajine ka članstvu u Evropskoj uniji bio je blokiran od strane mađarskog premijera Viktora Orbana, ali su nedavni politički pomaci nakon izbora u Mađarskoj otvorili prostor za očekivanja da bi proces mogao biti ubrzan. Ukrajina trenutno ima status kandidata za članstvo u EU.

Ipak, Merc je upozorio da se ne smiju stvarati nerealna očekivanja o brzom pristupanju. Naglasio je da Ukrajina ne može postati članica EU dok traje rat, te da mora ispuniti niz strogih kriterija, uključujući vladavinu prava i borbu protiv korupcije.

- Volodimir Zelenski je imao ideju da Ukrajina uđe u EU 1. januara 2027. To neće ići. Čak ni 1. januar 2028. nije realan - rekao je Merc.

On je predložio i prelazna rješenja, poput statusa posmatrača za Ukrajinu u institucijama Evropske unije, što je, kako je naveo, naišlo na široku podršku na samitu evropskih lidera održanom prošle sedmice na Kipru, kojem je prisustvovao i Zelenski.

Evropska unija je prošle sedmice odobrila paket pomoći Ukrajini vrijedan 90 milijardi eura, namijenjen pokrivanju većine finansijskih potreba do 2027. godine, dok i dalje postoje neslaganja unutar bloka oko dinamike pristupnih pregovora.