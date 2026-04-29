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LIDERI SAD I RUSIJE

Tramp i Putin razgovarali telefonom: Ruski predsjednik ponudio primirje za Dan pobjede

Razgovor je trajao više od sat i po

Tramp i Putin. AP

M. Až.

29.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp razgovarao je telefonom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Tokom razgovora Putin je izjavio da je "spreman da proglasi primirje u Ukrajini na Dan pobjede", prenosi Rai News.

Ranije je najavljeno da će se ovogodišnja tradicionalna vojna parada u Moskvi povodom Dana pobjede održati u znatno izmijenjenom obliku.

Razgovor između dvojice lidera trajao je više od sat i po i, prema navodima, bio je usmjeren na mogućnost postizanja mira u Ukrajini.

Jurij Ušakov, savjetnik Kremlja za vanjsku politiku, rekao je, prema agenciji Reuters, da je Tramp tokom razgovora ocijenio da je dogovor o miru u Ukrajini blizu.

Lideri Sjedinjenih Američkih Država i Rusije razgovarali su i o situaciji u Iranu, kao i o dešavanjima na Bliskom istoku.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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