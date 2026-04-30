Tramp prijeti Njemačkoj, stigao odgovor Merca

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) pokušao je ublažiti napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) ponovo zaprijetio smanjenjem američkog vojnog prisustva u Njemačkoj. Iako se nije direktno osvrnuo na Trampove izjave, Merc je nizom poruka naglasio čvrstinu transatlantskog savezništva.

Spor oko Irana

Spor između Berlina i Vašingtona eskalirao je nakon što je Merc izjavio da Iran ponižava SAD odugovlačenjem pregovora u kontekstu rata između SAD-a i Izraela protiv Irana. Tramp je na to reagovao oštro, poručivši da Merc “misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje” te da “ne zna o čemu govori”. Dan kasnije, na mreži Truth Social, Tramp je naveo da SAD razmatraju smanjenje broja vojnika u Njemačkoj.

U svom obraćanju u Münsteru, Merc je naglasak stavio na NATO i partnerstvo sa Sjedinjenim Državama, poručivši da Njemačka ostaje čvrsto vezana za savez, bez obzira na političke tenzije.

Kompas prema NATO-u

- U ovim izuzetno burnim vremenima vodimo se jasnim kompasom. Taj kompas i dalje je usmjeren ka jedinstvenom NATO-u i pouzdanom transatlantskom partnerstvu - rekao je Merc.

Više puta je istakao da Njemačka djeluje “rame uz rame” sa SAD-om i drugim saveznicima, te da postoji “blizak i povjerljiv kontakt”, posebno sa Vašingtonom. Kao znak kontinuiteta saradnje naveo je i posjetu visokog američkog vojnog zapovjednika jednoj bazi u Njemačkoj.

- Činimo to u našem zajedničkom transatlantskom interesu, uz međusobno poštovanje i pravednu podjelu tereta - rekao je, dodajući da mu je to partnerstvo “posebno blisko srcu”.

Govoreći o reformi Bundeswehra, Merc je naglasio da njemačka vojska mora biti spremna “boriti se već večeras”, ali i dugoročno jačati svoje kapacitete.

Pritisak na Teheran

Najveća promjena u njegovom nastupu odnosila se na Iran. Za razliku od ranijih izjava koje su izazvale spor, ovaj put je sav pritisak usmjerio na Teheran.

Poručio je da Iran “mora sjesti za pregovarački sto” i da “više ne smije držati region, a u konačnici ni svijet, taocem svojih interesa”, naglašavajući da Njemačka djeluje “u bliskoj koordinaciji sa partnerima”, posebno sa SAD-om.

Trampove prijetnje nisu nove

Trampove prijetnje povlačenjem vojske iz Evrope nisu nove. On godinama kritikuje NATO saveznike zbog nedovoljnog ulaganja u odbranu, što u Evropi sve više otvara rasprave o jačanju vlastitih vojnih kapaciteta.

U Evropi je raspoređeno između 80.000 i 100.000 američkih vojnika, a Njemačka ima ključnu ulogu zbog brojnih američkih baza, uključujući komandne centre za Evropu i Afriku, bazu Ramstein i medicinski centar u Landstuhlu. Na njenoj teritoriji nalaze se i američki nuklearni projektili.

Povlačenje malo vjerojatno

Ipak, stručnjaci smatraju da je potpuno povlačenje malo vjerovatno. Ed Arnold iz londonskog instituta RUSI navodi da SAD iz prisustva u Njemačkoj imaju velike strateške koristi, posebno u logistici i operacijama na Bliskom istoku, te da se Trampove poruke mogu tumačiti kao politički pritisak.

Rat u Iranu dodatno je pojačao zabrinutost u Evropi zbog sigurnosne situacije, dok evropske zemlje sve više ulažu u vlastite odbrambene kapacitete i pripremaju se za veće obaveze u okviru zajedničke sigurnosti.