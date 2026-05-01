Teheran: SAD razmatra mogući udar hipersoničnim projektilima na Iran

Centralno komandanstvo Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) zatražilo je razmatranje upotrebe hipersoničnih projektila “Dark Eagle” u mogućim operacijama protiv Iran, prenose mediji.

Ako bi odluka bila odobrena, to bi bila prva borbena upotreba ovog američkog hipersoničnog oružja, koje se još uvijek nalazi u fazi razvoja i testiranja.

Projektil “Dark Eagle” ima domet do oko 2.775 kilometara i može letjeti brzinom višestruko većom od brzine zvuka, što ga čini izuzetno teškim za presretanje. Njegova tačna operativna spremnost još nije potvrđena.

Prema navodima, američki vojni vrh razmatra mogućnost ograničenih i preciznih udara na ključne vojne ciljeve, uključujući lansere projektila i infrastrukturu.

Planovi dolaze u trenutku pojačanih tenzija između SAD i Irana, dok se u Vašingtonu vodi rasprava o daljim koracima, uključujući i diplomatske i vojne opcije.

Predsjednik Donald Tramp (Trump) navodno čeka izvještaje vojnih komandanata prije donošenja odluke o eventualnim operacijama.

U međuvremenu, američke pomorske snage u regionu ostaju prisutne, ali se dio resursa povlači na redovno održavanje, što dodatno utiče na balans snaga u području Zaliva.