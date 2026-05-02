Pentagon poslao upozorenje evropskim saveznicima

Sjedinjene Američke Države upozorile su evropske saveznike, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljsku, Litvaniju i Estoniju, da mogu očekivati duga kašnjenja u isporukama američkog oružja, jer Vašington žuri da nadopuni zalihe iscrpljene ratom u Iranu.

Pentagon je saopćio tim državama da očekuju ozbiljna kašnjenja za nekoliko raketnih sistema, a prema nekim izvorima razmatra se i odgađanje isporuka u Aziju, objavio je Financial Times.

Kašnjenja bi mogla obuhvatiti i oružje koje se koristi u odbrani Ukrajine od ruske agresije, što izaziva posebnu zabrinutost usred neizvjesnosti oko buduće američke podrške Kijevu nakon četiri godine rata

Odgode će utjecati na municiju za sisteme Himars, Nasams i druge raketne sisteme. Himars, koji se pokazao u Ukrajini, visoko je mobilni raketni sistem proizvođača Lockheed Martin, dok je Nasams sistem protivzračne odbrane srednjeg dometa koji zajedno proizvode Raytheon i norveški Kongsberg.

Zabrinutost zbog vlastitih zaliha

Odgode su dijelom uzrokovane zabrinutošću zbog stanja američkih zaliha, s obzirom na ogromnu količinu oružja potrošenog u protekla dva mjeseca u Iranu. Američka vojska već je bila prisiljena premještati oružje iz drugih regija, uključujući Indo-Pacifik, kako bi nadoknadila manjkove. Rat u Iranu dodatno je produbio strahove o tome ima li SAD dovoljno zaliha da odvrati Peking ili porazi Kinu u mogućem budućem sukobu oko Tajvana.

Iz Pentagona su poručili da “pažljivo procjenjuju nove zahtjeve za opremom od partnera, kao i postojeće ugovore o transferu oružja, kako bi se osigurala usklađenost s operativnim potrebama”. Odbili su iznositi detalje, pozivajući se na “operativno osjetljivu prirodu tih pitanja”.

Napetosti u transatlantskim odnosima

Kašnjenja dolaze u napetom trenutku za transatlantske odnose. Predsjednik Donald Tramp kritikovao je saveznike jer ne čine više kako bi pomogli američkoj kampanji protiv Irana. Više izvora navodi da odgode nisu usmjerene na kažnjavanje Evrope, već odražavaju američku zabrinutost zbog vlastitih skladišta.

- Pentagon se sada možda mora pripremiti na dugotrajan rat na Bliskom istoku, a istovremeno pod svaku cijenu želi ojačati sposobnost odvraćanja u Indo-Pacifiku - rekao je Tom Rajt, bivši zvaničnik u administraciji predsjednika Džoa Bajdena, a sada analitičar u Brookings Institutionu.

- Spremni su žrtvovati Evropu kako bi to postigli. Evropa mora obnoviti svoju odbrambeno-industrijsku bazu vrtoglavom brzinom - dodao je Wright.

Tramp je jučer odbacio zabrinutost oko zaliha.

- Imamo zalihe po cijelom svijetu i možemo ih povući ako nam zatrebaju - poručio je.

Posljedice za saveznike u Aziji

Sigurnosni stručnjaci kažu da bi se i američki saveznici u Aziji trebali pripremiti na kašnjenja. Japan i Južna Koreja, naprimjer, u svojoj se odbrani oslanjaju na različito američko oružje, uključujući presretače projektila Patriot.

- Saveznici u Aziji vjerovatno potcjenjuju kakav će utjecaj nestašica američke municije imati na njih i koliko će dugo taj utjecaj trajati - rekao je Kristofer Džonston, bivši visoki zvaničnik Pentagona.

- Japan je već bio duboko frustriran kašnjenjima u isporuci sistema koje je platio, uključujući krstareće rakete Tomahawk. Takva situacija potaknut će Japan, Južnu Koreju i druge saveznike da se više okrenu domaćim i neameričkim rješenjima, čak i u područjima gdje je američka oprema očito superiornija - dodao je.

Promjena uloge SAD-a

Odluka o odgađanju isporuka već plaćenih sistema mogla bi narušiti povjerenje u Sjedinjene Američke Države kao saveznika.

- Odluka Vašingtona da odgodi isporuku sistema Himars i Nasams, koje su evropski saveznici poput Britanije, Poljske, Litvanije i Estonije već platili, predstavlja temeljnu promjenu u načinu na koji SAD sada djeluje unutar saveza”, rekao je za Kyiv Independent Bohdan Popov, šef analitike u ukrajinskoj odbrambenoj konsultantskoj kompaniji Triada Trade Partners.

- Pouzdanog partnera zamjenjuje transakcijski igrač koji preraspoređuje ugovorene isporuke prema svojim trenutnim operativnim prioritetima - dodao je Popov.

Problem koji se ponavlja, ali je sada ozbiljniji

Vašington je i ranije odgađao isporuke oružja saveznicima. Bajdenova administracija je 2024. godine zaustavila isporuke presretača za sisteme Patriot i Nasams drugim zemljama kako bi ubrzala njihovu dostavu Ukrajini. Ipak, najnovije upozorenje evropskim saveznicima ozbiljnije je zbog šireg obima problema.

Među američkim saveznicima i partnerima koji koriste Nasams su Tajvan, Norveška, Finska, Španija, Nizozemska, Litvanija, Indonezija, Australija, Mađarska, Ukrajina, Danska, Katar i Oman. Prema podacima Lockheed Martina, sistem Himars koristi 14 američkih partnera, uključujući Tajvan, Ukrajinu, Poljsku, Estoniju, Australiju i Ujedinjene Arapske Emirate.

Pritisak na zalihe već šteti Ukrajini. Visoki ukrajinski zvaničnik izjavio je da isporuke američkog oružja za Kijev kasne od početka rata u Iranu. Zbog zakašnjelih isporuka, prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, lanseri Patriota ponekad su ostajali prazni tokom ruskih raketnih napada.