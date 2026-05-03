SAD odgovorile na iranski mirovni prijedlog

Iran je primio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj najnoviji mirovni prijedlog, a informacija je dostavljena posredstvom Pakistana, izvijestili su iranski državni mediji. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da se američki odgovor trenutno razmatra, piše BBC.

Trampova reakcija i iranski plan

Američka strana još uvijek nije zvanično potvrdila da je poslala odgovor Teheranu. Međutim, predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) je u subotu izjavio da će “uskoro razmotriti plan koji nam je Iran upravo poslao, ali ne mogu zamisliti da bi bio prihvatljiv”.

Prema iranskim medijima, Teheranov plan od 14 tačaka od Vašingona zahtijeva povlačenje američkih snaga iz blizine iranskih granica, ukidanje pomorske blokade iranskih luka te prekid svih neprijateljstava, uključujući izraelsku ofanzivu u Libanu.

Plan također predviđa postizanje sporazuma u roku od 30 dana, uz fokus na “okončanje rata”, a ne samo produženje primirja.

Tramp je na društvenoj mreži Truth Social napisao: “Još nisu platili dovoljno visoku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu u posljednjih 47 godina.”

Kasnije je u Palm Biču na Floridi rekao da plan još nije detaljno proučio. “Obaviješten sam o konceptu dogovora. Sada će mi dostaviti tačan tekst”, kazao je.

Mogućnost novih napada

Na pitanje BBC-ja o mogućnosti novih vojnih udara na ciljeve u Iranu, Tramp je rekao da je to “mogućnost”.

- Ako se budu loše ponašali. Ako urade nešto loše. Ali za sada ćemo vidjeti - rekao je.

Dodao je da ne planira potpuno povlačenje iz sukoba: “Ne odlazimo” i “Završit ćemo ovo tako da se niko ne mora vraćati za dvije ili pet godina”.

Iranski državni mediji navode da je novi prijedlog Teherana odgovor na američki plan od devet tačaka koji je predviđao dvomjesečno primirje.

Pitanje Kongresa i vojnih ovlaštenja

Tramp je u petak u pismu Kongresu naveo da je sukob “okončan” nakon primirja koje je stupilo na snagu 8. aprila, iako Iran i dalje smatra “značajnom prijetnjom” za SAD i njegove snage u regiji.

Također je izjavio da blokada iranskih luka ne predstavlja nastavak rata.

- To je vrlo prijateljska blokada. Niko je čak ni ne osporava - rekao je.

Tramp tvrdi da ne mora tražiti odobrenje Kongresa za nastavak vojnih aktivnosti jer je, kako kaže, primirje zaustavilo zakonski rok od 60 dana za takvu obavezu.

Nuklearno pitanje i političke tenzije

U više izjava Tramp je ponovio stav da “Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje”.

Iran, s druge strane, tvrdi da njegov nuklearni program ima isključivo miroljubive svrhe, iako je jedina država bez nuklearnog oružja koja obogaćuje uranij do visokih nivoa.

Sve veće nezadovoljstvo ratom prisutno je i u američkom Kongresu, uključujući dio Trampove Republikanske stranke.

Senator iz Misurija Džoš Havli (Josh Hawley) pozvao je na povlačenje američkih snaga.

- Zapravo ne želim to da radim. Želim da se ovo okonča - rekao je Havli.

Senatorica iz Aljaske Lisa Murkovski (Lisa Murkowski) upozorila je na rizike naglog povlačenja.

- Iako administracija govori o pregovorima, događaji na terenu i retorika iz Teherana govore drugačije - rekla je.

Dodala je: “Ako se SAD povuče naglo i preuranjeno, gotovo sigurno ćemo ostaviti ključne sposobnosti netaknutima. A to nisu rizici koje sam spremna preuzeti. Ali odgovor nije ni blanko ček za još jedan beskonačan rat.”