CNN: Izraelski sistem oborio iranski projektil iznad Emirata

Izraelski sistem protivzračne odbrane, koji je tajno raspoređen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, danas je presreo iranski projektil lansiran prema toj zaljevskoj državi, potvrdio je za CNN izvor upoznat sa situacijom. Izrael je, naime, još na početku sukoba s Iranom u UAE poslao bateriju sistema "Željezna kupola", zajedno s vojnicima koji njome upravljaju, kako bi dodatno ojačao odbranu zemlje.

Ovaj potez ukazuje na sve bližu saradnju između Izraela i Emirata u jeku regionalnih tenzija. CNN je zatražio komentar Ministarstva vanjskih poslova UAE, ali odgovor još nije stigao.

Žestok napad iz Irana

Podsjetimo, Ujedinjeni Arapski Emirati ranije su objavili da su iz Irana prema njihovoj teritoriji ispaljena četiri projektila. Ministarstvo odbrane UAE saopćilo je da su tri krstareća projektila presretnuta, dok je četvrti pao u more. Snažne detonacije koje su uznemirile građane kasnije su objašnjene kao djelovanje sistema protivzračne odbrane.

Manje od sat vremena nakon tog napada, Ministarstvo odbrane je saopćilo da je u toku odbrana od novog udara, ovaj put kombinacijom projektila i dronova. U emiratu Fujairah dron je pogodio naftno postrojenje, što je izazvalo požar, dok su istovremeno pristizali izvještaji o zapaljenim brodovima kod obale Dubaija i drugih dijelova UAE.

Na rubu povratka u ratno stanje

Ovo je prvi direktni napad Irana na neku zaljevsku državu otkako je prije gotovo mjesec dana proglašeno primirje. Incidenti su uslijedili nakon što je predsjednik Donald Tramp pokrenuo inicijativu kojom američka vojska "vodi" brodove kroz Hormuški moreuz, na šta je Iran odgovorio prijetnjama upotrebom sile.

Sjedinjene Američke Države i Iran sada se ponovo nalaze na ivici otvorenog sukoba. Emirati su u protekla dva mjeseca pretrpjeli više iranskih napada nego bilo koja druga zemlja u regiji, što objašnjava hitno raspoređivanje izraelske vojne tehnologije na njihovoj teritoriji.

Podsjetimo, UAE i Izrael normalizirali su odnose 2020. godine potpisivanjem "Abrahamovih sporazuma". Ovaj diplomatski potez smatra se jednim od najvažnijih vanjskopolitičkih uspjeha Donalda Trampa tokom njegovog prvog predsjedničkog mandata, a današnja vojna saradnja pokazuje koliko su se ti odnosi dodatno produbili.