Erdoan: Evropa treba Tursku više nego što Turska treba Evropu

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan uputio je oštru poruku Evropskoj uniji, upozorivši na, kako je naveo, “stratešku sljepoću” prema Turskoj koja je i dalje prisutna u brojnim institucijama Unije.

- Strateška sljepoća prema Turskoj, nažalost, i dalje jasno postoji u mnogim institucijama Unije - poručio je Erdoan, dodajući da Evropska unija bez Turske kao punopravne članice neće postati globalni akter niti centar privlačnosti.

- Mi nismo zemlja čija se vrijednost pamti samo kada je potrebna, na čija se vrata kuca kada je nužno, a koja se u drugim vremenima stavlja po strani. Nikada nismo bili i nikada nećemo biti - naglasio je.

Dodao je da Evropska unija mora u potpunosti prepoznati konstruktivan stav Turske i ne zloupotrebljavati ga.

- Evropska unija mora u potpunosti cijeniti konstruktivan stav Turske i ne smije ga zloupotrebljavati. Treba se suzdržati od poteza i retorike koji bi to doveli u pitanje - rekao je Erdoan.

- Neka se ne zaboravi: niti je Turska više stara Turska, niti je svijet isti svijet ograničen sferom uticaja zapadnih država - poručio je.

Novi svijet

- Gradi se novi svijet, svijet u kojem regionalna saradnja dobija na važnosti, pojavljuju se novi akteri, a globalni sistem se ubrzano razvija prema multipolarnosti - kazao je.

- Turska je među najjačim državama koje su spremne postati jedan od polova ovog novog sistema - istakao je.

- Danas je potreba Evrope za Turskom veća nego potreba Turske za Evropom. I ta potreba će sutra biti još veća - rekao je.

Evropa na prekretnici

- Evropa je na raskrsnici: ili će rastuću moć i globalnu težinu Turske vidjeti kao priliku da prevaziđe svoje zastoje, ili će dopustiti da isključiva retorika zamrači budućnost Evrope - poručio je.

Izrazio je nadu da će evropski donosioci odluka napustiti političke i historijske predrasude te se fokusirati na razvoj iskrenih i ravnopravnih odnosa s Turskom.

- Naša nada je da će donosioci odluka u Evropi napustiti političke i historijske predrasude i fokusirati se na razvoj iskrenih, stvarnih i ravnopravnih odnosa s Turskom - zaključio je Erdogan, dodajući da bi takav odnos koristio cijelom evropskom kontinentu, čiji je Turska nerazdvojni dio.