Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"DOBRA POZICIJA"

NATO pojačava odbranu od iranskih balističkih prijetnji nakon napada na Tursku

Ovo je konkretan dokaz sposobnosti Saveza da brani naše stanovništvo od svih prijetnji, navodi se

Mark Rute. Anadolija

A. O.

6.3.2026

NATO je saopćio da se nalazi u dobroj poziciji da zaštiti stanovništvo svojih članica od balističkih prijetnji, dan nakon iranskog napada na Tursku.

Na sastanku predstavnika 32 zemlje članice u Briselu (Bruxellesu), generalni sekretar Mark Rute (Mark Rutte) pohvalio je uspješnu operaciju presretanja projektila. U zvaničnom saopćenju navedeno je da je generalni sekretar pohvalio "Vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga u Evropi (SACEUR) i svo osoblje saveznika za njihove zajedničke napore, koji su omogućili identifikaciju, praćenje i uspješno presretanje iranskog balističkog projektila".

NATO je u saopćenju istakao: "Ovo je konkretan dokaz sposobnosti Saveza da brani naše stanovništvo od svih prijetnji, uključujući i one koje predstavljaju balistički projektili." Također, savez je "snažno osudio" iranske napade na Tursku i "izražava punu solidarnost s Ankarom".

U odvojenoj objavi na platformi X, glasnogovornik NATO-a Martin Odonel (Martin O’Donnell) izjavio je da su saveznici, nakon incidenta u Turskoj, dodatno pojačali odbranu od balističkih projektila širom Saveza.

# NATO
# EVROPA
# MARK RUTTE
# TURSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.