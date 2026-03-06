NATO pojačava odbranu od iranskih balističkih prijetnji nakon napada na Tursku

NATO je saopćio da se nalazi u dobroj poziciji da zaštiti stanovništvo svojih članica od balističkih prijetnji, dan nakon iranskog napada na Tursku.

Na sastanku predstavnika 32 zemlje članice u Briselu (Bruxellesu), generalni sekretar Mark Rute (Mark Rutte) pohvalio je uspješnu operaciju presretanja projektila. U zvaničnom saopćenju navedeno je da je generalni sekretar pohvalio "Vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga u Evropi (SACEUR) i svo osoblje saveznika za njihove zajedničke napore, koji su omogućili identifikaciju, praćenje i uspješno presretanje iranskog balističkog projektila".

NATO je u saopćenju istakao: "Ovo je konkretan dokaz sposobnosti Saveza da brani naše stanovništvo od svih prijetnji, uključujući i one koje predstavljaju balistički projektili." Također, savez je "snažno osudio" iranske napade na Tursku i "izražava punu solidarnost s Ankarom".

U odvojenoj objavi na platformi X, glasnogovornik NATO-a Martin Odonel (Martin O’Donnell) izjavio je da su saveznici, nakon incidenta u Turskoj, dodatno pojačali odbranu od balističkih projektila širom Saveza.