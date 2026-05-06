Američka vojska pucala na iranski tanker: "Više ne plove prema Iranu"

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da su njene snage u Omanskom zaljevu otvorile vatru na tanker pod iranskom zastavom i onesposobile ga.

Prema navodima američke vojske, tanker "M/T Hasna" pokušavao je uploviti u iransku luku, čime je, kako tvrde, prekršio američku blokadu.

Navodi se da su američke snage, nakon više upozorenja koja posada nije ispoštovala, otvorile vatru iz topa s mornaričkog aviona i tako onesposobile brod