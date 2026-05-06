Američka vojska pucala na iranski tanker: "Više ne plove prema Iranu"

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da su njene snage u Omanskom zaljevu otvorile vatru na tanker pod iranskom zastavom i onesposobile ga.
Prema navodima američke vojske, tanker "M/T Hasna" pokušavao je uploviti u iransku luku, čime je, kako tvrde, prekršio američku blokadu.
Navodi se da su američke snage, nakon više upozorenja koja posada nije ispoštovala, otvorile vatru iz topa s mornaričkog aviona i tako onesposobile brod
- Nakon što posada Hasne nije postupila po ponovljenim upozorenjima, američke snage onesposobile su kormilo tankera ispalivši nekoliko hitaca iz topa kalibra 20 mm na američkom mornaričkom avionu F/A-18 Super Hornet, koji je poletio s nosača aviona USS Abraham Lincoln (CVN 72).
- Hasna više ne plovi prema Iranu. Američka blokada za brodove koji pokušavaju uploviti u iranske luke ili iz njih isploviti i dalje je u punoj snazi - poručili su iz CENTCOM-a.