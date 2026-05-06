Tramp: Razbijamo Iran, sve je pod kontrolom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) opisao je sukob s Iranom kao "manji sukob", ali je poručio da "sve ide veoma dobro".

- Sve ide vrlo glatko i vidjet ćemo šta će se dogoditi. Oni žele postići dogovor, žele pregovarati i mislim da bi majke vojnika to željele čuti - rekao je Tramp.

Tramp je zatim istakao da Sjedinjene Američke Države imaju daleko najjaču vojsku na svijetu.

- Trenutno ih razbijamo... nećemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje - dodao je.

- Jako žele postići dogovor i vidjet ćemo mogu li postići dogovor koji nama odgovara. Sve je pod potpunom kontrolom, blokada je nevjerovatna, mornarica je bila nevjerovatna - rekao je

Govoreći o blokadi, Tramp je rekao da "ništa ne prolazi ni u jednom smjeru".

- Gotovi su i vidjet ćemo hoće li pristati. Ako ne pristanu, pristat će vrlo brzo nakon toga - poručio je.

Tramp je ove izjave dao na događaju povodom Dana majki vojnika u Bijeloj kući.