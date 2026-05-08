Panika nakon epidemije na “brodu smrti”: Gdje su putnici s kruzera

Zdravstvene vlasti širom svijeta pokušavaju pronaći i pratiti putnike koji su napustili kruzer na kojem je izbila epidemija hantavirusa, nakon što su tri osobe preminule, a nekoliko putnika završilo na liječenju.

Putnici su se iskrcali s broda prije nego što je potvrđeno prisustvo opasnog virusa, zbog čega sada traje velika međunarodna potraga za svim mogućim kontaktima.

Prema dostupnim informacijama, desetine putnika napustile su kruzer krajem aprila, dok tada još nije bilo zvanične potvrde zaraze. Među preminulima su bračni par iz Holandije i državljanka Njemačke.

Zdravstvene službe u više država pokušavaju utvrditi s kim su zaraženi bili u kontaktu nakon iskrcavanja s broda. Pojedini putnici već su stavljeni u izolaciju, dok se nadzor provodi u nekoliko zemalja Evrope, Afrike i Azije.

Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je rizik za širu javnost trenutno nizak, ali da se situacija pažljivo prati zbog mogućnosti širenja virusa.

Hantavirus se najčešće prenosi kontaktom s izmetom ili urinom zaraženih glodara, ali određene vrste virusa mogu se prenijeti i između ljudi. Kod zaraženih može izazvati ozbiljne probleme s plućima i disanjem, a simptomi se nekada pojavljuju tek nekoliko sedmica nakon izlaganja virusu.

Stručnjaci istražuju da li su se prvi zaraženi putnici virusom zarazili tokom boravka u Južnoj Americi prije ukrcavanja na kruzer. Posebna pažnja usmjerena je na područja u kojima je ranije registrovano prisustvo opasnog virusa koji prenose glodari.

Na brodu se i dalje nalazi više od 140 putnika i članova posade, a kruzer je trenutno na putu prema Kanarskim ostrvima. Zdravstvene vlasti nastavljaju nadzor i testiranja kako bi spriječile moguće dalje širenje zaraze.