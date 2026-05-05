SMRT NA KRSTARENJU

Više od 150 ljudi u karantinu na kruzeru

Troje mrtvih, više od 150 ljudi u karantinu zbog sumnje na hantavirus

Smrtonosni virus zatvorio kruzer kod Afrike. Screenshot X

I. Š.

prije 4 dana

Više od 150 putnika i članova posade nalazi se u karantinu na kruzeru uz obalu zapadne Afrike nakon sumnje na širenje hantavirusa. Najmanje tri osobe su preminule, dok je više putnika razvilo simptome bolesti.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o turistima iz Evrope i SAD, a pojedini zaraženi već su prebačeni na liječenje. Jedan slučaj hantavirusa je laboratorijski potvrđen, dok se za ostale još utvrđuje povezanost.

Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je rizik za širu javnost nizak i da nema potrebe za panikom, ali vlasti nisu dozvolile pristajanje broda iz predostrožnosti.

Hantavirus se prenosi putem čestica iz izmeta i urina glodara i može izazvati teške respiratorne komplikacije. Za sada ne postoji specifičan lijek, već se liječenje zasniva na medicinskoj podršci.

# VIRUS
# AFRIKA
# HANTAVIRUS
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.