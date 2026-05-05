Nakon tri smrti na kruzeru, potvrđen još jedan slučaj zaraze hantavirusom

Na kruzeru u Atlantskom okeanu potvrđen je novi slučaj hantavirusa, nakon što su tri osobe izgubile život. Teško stanje zabilježeno je kod državljanina Velike Britanije, za kojeg se sumnja da je zaražen tokom boravka na brodu.

Kompanija koja upravlja brodom MV Hondius saopćila je da su među preminulima bračni par iz Nizozemske i jedan njemački državljanin. Hantavirus je potvrđen kod 69-godišnjeg Britanca koji se nalazi na intenzivnoj njezi u bolnici u Južnoj Africi, a virus je ranije potvrđen i kod jedne preminule Nizozemke. Uzroci smrti ostalih putnika još uvijek nisu zvanično utvrđeni.

Ova zarazna bolest prenosi se kontaktom s glodarima, poput miševa i pacova, posebno putem njihovog urina, izmeta ili sline. Rjeđe, zaraza može nastati ugrizom ili ogrebotinom zaraženih životinja.

Pored potvrđenog slučaja kod britanskog putnika, među dodatnim sumnjivim slučajevima nalazi se i jedan član posade iz Velike Britanije, dok Svjetska zdravstvena organizacija istražuje ukupno pet potencijalno povezanih infekcija.

Nadležne vlasti u Nizozemskoj pripremaju medicinsku evakuaciju dvije osobe iz posade, kao i kontakata preminulog njemačkog državljanina.

Prema riječima jednog putnika koji je želio ostati anoniman, avion je već na putu kako bi tri osobe bile hitno prebačene u Evropu na liječenje.