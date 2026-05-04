Haos na luksuznom kruzeru: Raste broj zaraženih i mrtvih, putnicima zabranjeno iskrcavanje

Putnici na luksuznom kruzeru ostali su zarobljeni na moru nakon što su tri osobe preminule, dok se jedan britanski državljanin bori za život usljed izbijanja virusa koji prenose glodari. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) potvrdila je šest sumnjivih slučajeva infekcije hantavirusom na brodu "MV Hondius", koji je plovio od Ušuaje u Argentini do Zelenortskih ostrva u Africi.

Prva žrtva bio je 70-godišnji putnik, a potom je preminula i njegova 69-godišnja supruga, oboje državljani Nizozemske. Šezdesetdevetogodišnji Britanac prebačen je u Johanesburg u Južnoj Africi, gdje se nalazi na intenzivnoj njezi. Tijelo treće preminule osobe, kako se navodi, još se nalazi na brodu.

SZO je saopćila da je "svjesna slučajeva teške akutne respiratorne bolesti na kruzeru koji plovi Atlantikom". Potvrdila je da su tri putnika preminula, dok je britanski državljanin potvrđen kao slučaj infekcije hantavirusom, te da se istražuje ukupno šest sumnjivih slučajeva.

Putnici su ispričali o teškim uslovima na brodu, nakon što im je naređeno da ostanu na njemu dok "čekaju odobrenje" za iskrcavanje.

U pismu koje je kompanija za krstarenja "Oceanwide Expeditions" jučer distribuirala putnicima, a koje je vidio "Dejli mejl", navodi se da putnici "čekaju odobrenje" za napuštanje broda. U pismu stoji: "Kao što znate, reagujemo na nekoliko slučajeva neidentifikovanog virusa. Sa žaljenjem vas obavještavamo da je tokom noći gost sa teškim simptomima preminuo. Trenutno smo usidreni kod obale Zelenortskih ostrva i čekamo odobrenje vlasti Zelenortskih ostrva za iskrcavanje, a prioritet se daje onima kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. U ovoj fazi nemamo ovlaštenje vlasti Zelenortskih ostrva za iskrcavanje".

U pismu se dalje navodi da svi na brodu trebaju nastaviti da se "pridržavaju najboljih praksi, nose maske za lice, održavaju distancu i, gdje je to moguće, minimiziraju kontakt s drugim gostima".

Dodaje se: "Budite uvjereni da vršimo pritisak putem svih raspoloživih kanala, uključujući i na diplomatskom nivou, kako bismo pružili hitnu pomoć osobama sa teškim simptomima i osigurali da svi gosti na brodu budu adekvatno zbrinuti kroz odgovarajući proces zdravstvenog pregleda".

Jedan putnik, koji je želio ostati anoniman, rekao je za "Dejli mejl": "Nismo čuli ništa od Oušnvajda. Još imamo prijatelje na brodu".

Prošle godine cijene putovanja ovim brodom kretale su se od 12.500 eura za krevet u zajedničkoj kabini do 40.000 eura za najluksuzniju privatnu kabinu. Ruta broda započinje u Ušuaji, vodi pored Južne Džordžije i Svete Jelene, prije dolaska na krajnje odredište na Zelenortskim ostrvima.

"Više informacija kad budu dostupne"

Hantavirusi su porodica virusa koji se šire putem glodara, naročito kontaktom s njihovim urinom, izmetom i pljuvačkom. Obično se ne prenose s osobe na osobu i najčešće se šire putem tjelesnih tečnosti i bliskog kontakta. Do sinoć je SZO potvrdila jedan slučaj infekcije hantavirusom, dok se još pet sumnjivih slučajeva istražuje.

Portparol je rekao: "Od šest oboljelih osoba, tri su preminule, a jedna se trenutno nalazi na intenzivnoj njezi u Južnoj Africi. Istrage i koordinisani međunarodni odgovor javnog zdravstva su u toku. Podijelit ćemo više informacija čim budu dostupne".

Trenutno se provode laboratorijska testiranja i epidemiološka istraživanja, uz medicinsku njegu i podršku putnicima i posadi. SZO je potvrdila da je u toku i "sekvenciranje virusa" kako bi se bolje razumjeli načini prenosa i moguće mutacije. Izvor blizak slučaju naveo je da preliminarni podaci ukazuju na troje preminulih, uključujući nizozemski bračni par.

Sagovornik, koji je želio ostati anoniman, rekao je da se razmatra mogućnost da dva bolesna putnika budu smještena u izolaciju u bolnici na Zelenortskim ostrvima. Dodao je da bi brod potom mogao nastaviti plovidbu prema Kanarskim ostrvima. Trenutno se nalazi oko 1.000 milja od španskog arhipelaga.

Ministarstvo zdravlja Južne Afrike potvrdilo je da se britanski turist liječi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Sandtonu, Johanesburg, te da su njegovi laboratorijski nalazi bili pozitivni na hantavirusnu infekciju.

Na društvenim mrežama jedan turski putnik naveo je da se njegov "irski prijatelj" liječi u Južnoj Africi, ali da se njegovo stanje "poboljšava". Napisao je: "Obično prenos s čovjeka na čovjeka nije čest. Međutim, nalazimo se u veoma komplikovanoj situaciji. Molimo vas da nas imate u vidu. Završit ćemo ovaj okeanski prelazak. Pošto nam nije dozvoljeno da se iskrcamo na Zelenortskim ostrvima, najvjerovatnije ćemo se uputiti prema Kanarskim ostrvima. Nadamo se da ćemo tamo biti u dobrom stanju".

Ministarstvo zdravlja Južne Afrike saopćilo je da je nizozemski putnik imao simptome poput groznice, glavobolje, bolova u stomaku i dijareje, te da je preminuo na Svetoj Jeleni, dok je njegova supruga prevezena u bolnicu u Kempton Parku, blizu Johanesburga, nakon što se srušila na aerodromu.

Prema podacima sa stranica za praćenje brodova, brod "Hondijus" jučer se nalazio nedaleko od luke Praja, glavnog grada Zelenortskih ostrva. Brod ima kapacitet od oko 170 putnika i približno 70 članova posade.

Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je za "Dejli mejl": "Pažljivo pratimo izvještaje o potencijalnoj epidemiji hantavirusa na kruzeru 'Hondijus' i spremni smo pružiti podršku britanskim državljanima ako bude potrebno. U kontaktu smo s kompanijom za krstarenja i lokalnim vlastima".

Šta su hantavirusi?

Hantavirusi su poznati po tome da izazivaju različite bolesti kod ljudi, od blagih simptoma sličnih gripi do teških respiratornih i hemoragijskih oboljenja.

Rizik od zaraze može se smanjiti izbjegavanjem kontakta s glodarima.

Rani simptomi hantavirusnog plućnog sindroma uključuju umor, povišenu temperaturu i bolove u mišićima.

Kod hemoragijske groznice s bubrežnim sindromom mogu se javiti jake glavobolje, bol u leđima, mučnina i zamagljen vid.

Ovi virusi mogu izazvati dva glavna sindroma – hantavirusni plućni sindrom i hemoragijsku groznicu s bubrežnim sindromom.

Hantavirusi su opasna grupa virusa koja može izazvati teške bolesti i smrt.

