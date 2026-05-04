Smrt na kruzeru: Hantavirus odnio tri života, Svjetska zdravstvena organizacija istražuje slučajeve

Zaraza je zabilježena na kruzeru MV Hondius, koji je bio na ruti od Argentine prema Zelenortskim Otocima.

Iz ove organizacije su za BBC izjavili da su detaljne analize sumnjivih slučajeva i dalje u toku, uključujući dodatna laboratorijska testiranja kako bi se utvrdilo stvarno stanje.

Kako je ranije objavljeno, tri osobe su preminule nakon sumnje na izbijanje hantavirusa na kruzeru koji je plovio Atlantskim okeanom. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je ove informacije, navodeći da je jedan slučaj već laboratorijski potvrđen, dok se još pet potencijalnih slučajeva nalazi u fazi ispitivanja.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i druge relevantne institucije oglasile su se nakon tri smrtna slučaja povezana s pojavom hantavirusa na kruzeru, dodatno pojašnjavajući prirodu ovog virusa i način njegovog djelovanja.

Šta je hantavirus?

Hantavirusi su grupa virusa koji mogu zaraziti ljude širom svijeta i izazvati ozbiljna oboljenja. Ljudi se najčešće inficiraju kontaktom s glodarima poput pacova i miševa, posebno kada dođu u dodir s njihovim urinom, izmetom ili slinom. Iako rjeđe, infekcija se može prenijeti i ugrizom ili ogrebotinom zaraženog glodara.

Ovi virusi mogu uzrokovati dva glavna sindroma. U zapadnoj hemisferi prisutni su sojevi koji izazivaju hantavirusni plućni sindrom (HPS), pri čemu se u Sjedinjenim Američkim Državama najčešće prenosi putem jelenskog miša.

Drugi oblik bolesti je hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom (HFRS), koja obuhvata grupu sličnih kliničkih stanja i uglavnom se javlja u Evropi i Aziji. Ipak, Seoul virus, koji također pripada hantavirusima i uzrokuje HFRS, prisutan je širom svijeta, uključujući i SAD, prema podacima Centers for Disease Control and Prevention.

Iako rijetko, prenos virusa može nastati i putem ugriza ili ogrebotina glodara.

Hantavirus može izazvati dvije ozbiljne bolesti. Prva, hantavirusni plućni sindrom (HPS), obično počinje simptomima poput umora, povišene temperature i bolova u mišićima, nakon čega se mogu javiti glavobolja, vrtoglavica, zimica i probavne tegobe. Ukoliko bolest napreduje i zahvati respiratorni sistem, stopa smrtnosti iznosi oko 38%, prema podacima CDC-a

Druga bolest, hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom (HFRS), smatra se težim oblikom i prvenstveno pogađa bubrege. U kasnijim fazama mogu se javiti nizak krvni pritisak, unutrašnje krvarenje te akutno zatajenje bubrega.

Najviše slučajeva u Kini

Prema podacima Nacionalnog instituta za zdravlje, procjenjuje se da se svake godine širom svijeta registruje oko 150.000 slučajeva HFRS-a, uglavnom u Evropi i Aziji, pri čemu se više od polovine slučajeva bilježi u Kini, prenosi BBC.

Najnoviji podaci iz Sjedinjenih Američkih Država pokazuju da je od 1993. godine, kada je započet sistemski nadzor nad hantavirusom, pa do 2023. godine evidentirano ukupno 890 slučajeva.

Seoul virus, jedan od glavnih tipova hantavirusa koji prenose norveški, odnosno smeđi pacovi, prisutan je globalno, uključujući i teritoriju SAD-a.

Za infekcije hantavirusom ne postoji specifičan lijek ili terapija. CDC preporučuje primjenu potporne terapije usmjerene na ublažavanje simptoma, što može uključivati terapiju kisikom, mehaničku ventilaciju, primjenu antivirusnih lijekova, pa čak i dijalizu u težim slučajevima.

Liječenje virusa

Pacijenti s ozbiljnijim simptomima često zahtijevaju hospitalizaciju, uključujući boravak u jedinicama intenzivne njege, a u najtežim situacijama može biti potrebna i intubacija.

Kako bi se smanjio rizik od zaraze, preporučuje se izbjegavanje kontakta s glodarima u životnim i radnim prostorima. Također se savjetuje zatvaranje svih mogućih ulaznih tačaka kroz koje glodari mogu ući u kuće, poput pukotina u podrumima i potkrovljima.

Prilikom čišćenja prostora kontaminiranih izmetom glodara preporučuje se nošenje zaštitne opreme kako bi se spriječilo udisanje potencijalno zaraženih čestica u zraku.

U februaru 2025. godine zabilježen je i slučaj smrti Betsi Arakava (Betsy Arakawa), supruge oskarovca Džina Hekmena (Genea Hackmana), koja je preminula od respiratorne bolesti povezane s hantavirusom.

Medicinski stručnjaci smatraju da je riječ o hantavirusnom plućnom sindromu (HPS), najčešćem obliku ove bolesti u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je doveo do njenog smrtnog ishoda.