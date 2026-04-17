Kruzer prošao kroz Hormuški moreuz nakon ponovnog otvaranja

Kruzer pod zastavom Malte "Celestyal Discovery" prošao je u petak kroz Hormuški moreuz, prvi brod koji je prošao strateškim plovnim putem nakon njegovog ponovnog otvaranja, javlja Anadolu.

Podaci o praćenju plovila pokazali su da je brod bio u Arapskom zaljevu od početka marta.

Oko 2.000 plovila je nasukano u regiji Zaljeva nakon što je Iran zatvorio moreuz nakon američko-izraelskih napada 28. februara.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je plovni put sada potpuno otvoren.

Dodao je da će američka pomorska blokada usmjerena na Iran ostati na snazi, primjenjujući se samo na iranske luke dok transakcije s Teheranom ne budu "100 posto završene".

"Celestyal Discoveryjem" upravlja grčka kompanija Celestyal Cruises.