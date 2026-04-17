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PRVI PUT OD ZATVARANJA

Kruzer prošao kroz Hormuški moreuz nakon ponovnog otvaranja

Nastavljena je plovidba nakon sedmica prekida

Kruzer "Celestyal Discovery". Wikipedia

Anadolija

17.4.2026

Kruzer pod zastavom Malte "Celestyal Discovery" prošao je u petak kroz Hormuški moreuz, prvi brod koji je prošao strateškim plovnim putem nakon njegovog ponovnog otvaranja, javlja Anadolu.

Podaci o praćenju plovila pokazali su da je brod bio u Arapskom zaljevu od početka marta.

Oko 2.000 plovila je nasukano u regiji Zaljeva nakon što je Iran zatvorio moreuz nakon američko-izraelskih napada 28. februara.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je plovni put sada potpuno otvoren.

Dodao je da će američka pomorska blokada usmjerena na Iran ostati na snazi, primjenjujući se samo na iranske luke dok transakcije s Teheranom ne budu "100 posto završene".

"Celestyal Discoveryjem" upravlja grčka kompanija Celestyal Cruises.

# KRUZER
# HORMUŠKI MOREUZ
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