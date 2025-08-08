Opasnost na najvećem kruzeru svijeta: Putnik teško povrijeđen nakon pucanja tobogana

Putnik je zadobio ozbiljne povrede nakon što je pukao tobogan na najvećem kruzeru na svijetu, Icon of the Seas, dok je bio u upotrebi. Prema svjedocima, jedan dio tobogana u vodenom parku broda pukao je tačno u trenutku kada se muškarac spuštao niz njega. Svjedoci navode da je putnik u incidentu zadobio teške posjekotine po nogama i leđima, piše britanski tabloid The Sun.

Snimci nesreće

Incident se dogodio jučer, a snimci prikazuju kako voda curi iz puknutog dijela tobogana. Putnici su u panici vikali: "Zaustavite tobogan!" kako bi upozorili operatera na opasnost. Fotografije napravljene nakon nesreće prikazuju oštar, poderan dio na jednoj od ploča tobogana.

Iako je tobogan ozbiljno oštećen, izvještaji sugeriraju da putnik nije pao kroz rupu i da se nalazi u stabilnom stanju. Nesreća se dogodila na toboganu Frightening Bolt, čija visinska razlika od vrha do dna iznosi čak 14 metara.

Nakon nesreće, paluba 15 je zatvorena za putnike. Brodom upravlja kompanija Royal Caribbean, a trenutno se nalazi na sedmodnevnom krstarenju istočnim Karibima, s planiranim povratkom u Majami u subotu.

Istraga i raniji incidenti na brodu

U zvaničnoj izjavi, Royal Caribbean je potvrdio da je putniku ukazana ljekarska pomoć nakon što je akrilno staklo na toboganu puklo tokom vožnje.

- Putnik je u stabilnom stanju, a tobogan će ostati zatvoren dok traje istraga - navodi se u saopćenju.

Ovaj incident desio se samo dvije sedmice nakon što je član posade na istom brodu napao svoju kolegicu, a zatim skočio s broda i smrtno stradao. Nekoliko dana kasnije, još jedan putnik je pao u "infinity" bazen dok je pokušavao dohvatiti svoje naočale, ali je prošao bez težih povreda.

Icon of the Seas je trenutno najveći kruzer na svijetu – ima kapacitet od 7.600 putnika i najveći vodeni park na moru pod nazivom Thrill Island, koji sadrži šest ogromnih tobogana