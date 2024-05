Norovirus se širi na kruzerima: CDC upozorio na opasnost

Norovirus se pojavio na američkim kruzerima, a vlasti su upozorile da se jako brzo širi.

Dva kruzera

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) istražuje pojavu norovirusa na dva američka kruzera. Bolest je izbila na kruzerima Sapphire Princess i Radiance of the Seas gdje se zarazio 161 putnik.

Oko 67 od 1993 putnika, uključujući i dva člana posade, na Radiance od the Seas prijavilo je probleme s mučninom tokom putovanja od Tampe do Los Anđelesa u periodu od 8. do 22. aprila.

Na brodu Sapphire Princess oko 94 putnika prijavilo je slične simptome tokom putovanja iz Los Anđelesa u južni Pacifik. Bolest je poharala i osoblje broda te se na mučninu požalilo i 20 članova posade, prenosi Fox.

Simptomi virusa

Uz proljev, upravo je mučnina najčešći simptom koje prijavljuju zaraženi norovirusom, a CDC je upozorio na opasnost od dehidracije.

- Norovirus je vrlo zarazan virus koji uzrokuje povraćanje i proljev. Svatko se može zaraziti i razboljeti norovirusom. Ponekad se naziva “trbušna gripa”. Međutim, norovirusna bolest nije povezana s gripom, koju uzrokuje virus influence - navodi se na web stranici CDC-a.

CDC-ov program sanacije plovila zahtijeva od brodova za krstarenje da prijave i dokumentiraju slučajeve bolesti na svojim brodovima kako bi se olakšao koordinirani odgovor na hitne slučajeve.

Isti virus izbio je i u njemačkoj pokrajini Baden-Württemberg i gradu Stuttgartu nakon Proljetnog festivala. Vlasti, kao niti u američkom slučaju, još uvijek nisu utvrdile kako se norovirus ondje proširio.