Peter Mađar položio zakletvu: Evo šta najavljuje

Lider stranke Tisa Peter Mađar danas je i zvanično izabran za premijera Mađarske nakon što je njegova stranka osvojila dvotrećinsku većinu na parlamentarnim izborima održanim 12. aprila.

Time je završena 16-godišnja vladavina bivšeg premijera i lidera stranke Fides Viktor Orbana, prenosi Mađar Nemzet.

Položio zakletvu i održao govor

Na konstitutivnoj sjednici parlamenta Mađar je položio zakletvu i održao govor u kojem je najavio političke reforme, borbu protiv korupcije i približavanje zemlje Evropskoj uniji.

Narodna skupština Mađarske je formirana danas svečanim polaganjem zakletve članova parlamenta izabranih na izborima u aprilu.

Možda vas zanima:

Ko je Peter Mađar, vođa Tise i bivši član Fidesa

Formiranjem novog parlamenta, završen je mandat vlade Fides-KDNP koju je predvodio Viktor Orban, a koja je stupila na dužnost 2022. godine.

Zakonodavci su u subotu, na prvoj sednici novoizabranog parlamenta, usvojili novu strukturu parlamentarnih odbora i izabrali predsjednike odbora, zamenike predsednika i članove.

Novi parlament

Novi parlament će imati 20 odbora, četiri više nego prethodni.

Vladajuća stranka Tisa će predvoditi 14, Fides četiri, a Hrišćanski demokrati i Pokret "Naša domovina" po jedan.

Prijedlog deklaracije o odborima Doma usvojen je jednoglasno sa 196 glasova za.