Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RIM

Meloni ugostila Mađara: Razgovarali i o Zapadnom Balkanu

Kako je Mađar objavio na društvenoj mreži X, dvije strane su razmatrale brojne oblasti u kojima Italija i Mađarska mogu blisko sarađivati

Mađar i Meloni. Platforma X

M. Až.

prije 2 dana

Premijerka Italije Đorđa Meloni ugostila je u Rimu budućeg premijera Mađarske Petera Mađara, a razgovor je, prema njegovim riječima, obuhvatio i pitanje zemalja Zapadnog Balkana.

Kako je Mađar objavio na društvenoj mreži X, dvije strane su razmatrale brojne oblasti u kojima Italija i Mađarska mogu blisko sarađivati.

- Složili smo se da su Italija i Mađarska usklađene po mnogim pitanjima — od odlučne borbe protiv ilegalnih migracija, preko pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, do jačanja konkurentnosti država članica - napisao je Mađar.

On je dodao da je Đorđu Meloni pozvao u posjetu Budimpešti.

- Pozvao sam premijerku da posjeti Mađarsku, a dogovorili smo i jačanje investicione saradnje između Italije i Mađarske, kao i što skoriji završetak mađarskog logističkog centra u Trstu - rekao je budući premijer Mađarske.

Objavu je završio porukom da prijateljstvo Mađarske i Italije treba ostati trajno.

# MAĐARSKA
# ITALIJA
# ZAPADNI BALKAN
# GIORGIA MELONI
# PETER MAGYAR
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.