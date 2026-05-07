Meloni ugostila Mađara: Razgovarali i o Zapadnom Balkanu

Premijerka Italije Đorđa Meloni ugostila je u Rimu budućeg premijera Mađarske Petera Mađara, a razgovor je, prema njegovim riječima, obuhvatio i pitanje zemalja Zapadnog Balkana.

Kako je Mađar objavio na društvenoj mreži X, dvije strane su razmatrale brojne oblasti u kojima Italija i Mađarska mogu blisko sarađivati.

- Složili smo se da su Italija i Mađarska usklađene po mnogim pitanjima — od odlučne borbe protiv ilegalnih migracija, preko pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, do jačanja konkurentnosti država članica - napisao je Mađar.

On je dodao da je Đorđu Meloni pozvao u posjetu Budimpešti.

- Pozvao sam premijerku da posjeti Mađarsku, a dogovorili smo i jačanje investicione saradnje između Italije i Mađarske, kao i što skoriji završetak mađarskog logističkog centra u Trstu - rekao je budući premijer Mađarske.

Objavu je završio porukom da prijateljstvo Mađarske i Italije treba ostati trajno.