Tramp ozbiljno razmatra da Venecuela postane 51. savezna država SAD

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da ozbiljno razmatra mogućnost da Venecuela postane 51. savezna država Sjedinjenih Američkih Država.

U intervjuu za Fox News, koji je vodio novinar Džon Roberts (John Roberts), Tramp je rekao da "ozbiljno razmatra da Venecuela postane 51. država SAD".

Dodao je da već duže vrijeme razmišlja o širenju američke teritorije, podsjećajući da su ranije u fokusu bili Kanada i Grenland.

Prema njegovim riječima, Venecuela raspolaže ogromnim zalihama nafte.

U Venecueli postoje rezerve nafte vrijedne 40 biliona dolara, primijetio je Tramp, dodajući i da "Venecuela voli Trampa".

U tekstu se navodi i da je Tramp ranije nadgledao hapšenje Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) 3. januara, nakon čega je uslijedilo njegovo izručenje Sjedinjenim Američkim Državama zbog federalnih optužbi vezanih za drogu i oružje, prenosi New York Post.