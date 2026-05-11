Zašto su zapeli pregovori SAD i Irana?

Sjedinjene Američke Države deset su dana čekale odgovor Irana na svoj okvirni prijedlog za okončanje rata.

Kada su u nedjelju konačno stigli zahtjevi Teherana, postalo je jasno da Islamska Republika, uprkos pritisku predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) koji traži predaju režima, i dalje namjerava iz sukoba izaći sa vlastitim pobjedničkim ishodom.

Iako nijedna strana nije javno objavila precizne uslove, iranski državni mediji navode da je Teheran u svom odgovoru zatražio potpuni prekid rata, formalno priznanje suvereniteta nad Hormuškim moreuzom i potpuno ukidanje sankcija. Tramp je taj protuprijedlog brzo odbacio kao "potpuno neprihvatljiv" i nazvao ga "smećem", piše CNN.

Ostaje nejasno kojim se tačno elementima prijedloga Tramp usprotivio, s obzirom na visok stepen tajnosti koji prati pregovore. Iranski državni mediji, u skladu s nastojanjem vlasti da domaćoj javnosti prikažu uspjeh, dosljedno predstavljaju stav Teherana kao poziciju snage.

Otkako su Sjedinjene Države i Izrael prije više od deset sedmica pokrenuli napade na Iran, Islamska Republika vodi strategiju koja odlučno odbacuje bilo kakav znak kapitulacije. Umjesto toga, Teheran pokazuje spremnost da produži sukob ako bude potrebno, kako bi pojačao pritisak na Vašington i ishodio značajne ustupke koji bi finansijski ojačali režim i osigurali njegov dugoročni opstanak.

- Misle da ću se umoriti, da će mi dosaditi ili da ću biti pod pritiskom - rekao je Tramp novinarima danas u Bijeloj kući.

- Nema nikakvog pritiska. Ostvarit ćemo potpunu pobjedu - dodao je.

Tramp se također požalio da iranski lideri "stalno mijenjaju mišljenje" kada se čini da su dvije strane blizu dogovora, što, prema ocjenama, može odražavati očigledno odbijanje iranske strane da prihvati mjere koje bi zadovoljile njegove zahtjeve.

Različiti prioriteti

Zastoj u pregovorima proizlazi iz različitih prioriteta. Tramp, kako navodi jedan analitičar, traži "brz i lak" trijumf koji uključuje trenutne ustupke u iranskom nuklearnom programu, dok je Teheran odlučan da te zahtjeve odgodi i prvo osigura vlastite ustupke.

U jednom od svojih prijedloga Iran je ponudio postepen, fazni pristup pregovorima. Početne faze bile bi usmjerene na proglašenje kraja rata na svim frontovima, ukidanje sankcija i prekid američke pomorske blokade, dok bi se razgovori o nuklearnom programu odgodili za kasnije. Tramp, međutim, zahtijeva da Iran formalno obustavi svoj nuklearni program na određeni period — američki zvaničnici navodno žele najmanje 10 godina — i preda postojeće zalihe od procijenjenih 440 kilograma visoko obogaćenog uranija.

- Riječ je o sudaru percepcija - rekla je Sanam Vakil, direktorica programa za Bliski istok i Sjevernu Afriku u londonskom institutu Chatham House.

- Nalazimo se u slijepoj ulici jer predsjednik Tramp ne razumije zašto te strane ne sklapaju dogovor kako bi se spasile. Neće mu dati ustupke na početku sporazuma jer mu ne vjeruju - dodala je Vakil, navodeći da su se Iranci "na njemu lično opekli".

Na svojoj sedmičnoj konferenciji za novinare, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei rekao je da je "neslaganje" s Vašingtonom "između strane koja isključivo traži svoja temeljna prava i strane koja ustrajava na kršenju prava druge strane". Dodao je da su iranski zahtjevi "razumni" i "odgovorni".

- Odgovor iranskog režima odražava način razmišljanja vodstva koje vjeruje da je preživjelo rat i pobijedilo, a ne da ga je izgubilo - napisao je na X-u Dani Citrinovič, viši istraživač na Institutu za studije nacionalne sigurnosti. "Kao rezultat toga, njegovi zahtjevi ostaju visoki, a spremnost na kompromis izuzetno ograničena."

Dok Tramp pokušava izvršiti pritisak na Iran, Teheran signalizira da želi sveobuhvatniji i trajniji sporazum, zahtijevajući čvrsta jamstva da SAD neće ponovo pokrenuti rat. Uoči Trampove posjete Kini ove sedmice, iranski zvaničnici su predložili da Peking bude garant svakog budućeg sporazuma. Prošle sedmice Teheran je poslao ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija (Abbas Araghchi) u Peking na razgovore s kineskim kolegom.

- S obzirom na ulogu koju Kina ima za Iran i druge zemlje u regionu Perzijskog zaliva, Peking može služiti kao garant bilo kakvog sporazuma - objavio je u nedjelju na X-u iranski ambasador u Pekingu Abdolreza Rahman Fazli.

- Svaki potencijalni sporazum mora biti praćen garancijama velikih sila i potvrđen u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Primirje "na aparatima"

Tramp je dugo vodio kampanju protiv uvlačenja SAD-a u "beskonačne ratove", ali ga je Iran uveo u skupu i iscrpljujuću situaciju. Umjesto odlučne pobjede koju je tražio nakon ubistva vrhovnog vođe Islamske Republike i njegovih najviših zapovjednika, rat je sve više prerastao u pat poziciju. Uprkos prekidu vatre dogovorenom prije više od mjesec dana, u Hormuškom moreuzu izbilo je nekoliko pomorskih sukoba dok se obje strane bore za kontrolu nad tim ključnim plovnim putem. Saveznici Vašingtona u regionu također su izvijestili da je Iran, nakon sedmica zatišja, ponovo ispaljivao balističke projektile i dronove na njihove gradove.

Kako pregovori propadaju, Tramp je danas rekao da je i samo primirje ugroženo.

- Rekao bih da je primirje na aparatima - izjavio je novinarima u Bijeloj kući.

S druge strane, vojska Islamske Republike signalizirala je da je zadovoljna Trampovim stalnim nezadovoljstvom prijedlozima.

- Niko u Iranu ne pravi planove kako bi zadovoljio Trampa - objavio je u nedjelju na X-u iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari.

- Pregovarački tim mora razviti planove koji poštuju isključivo prava Irana i, naravno, bilo bi bolje da Tramp njima nije zadovoljan.