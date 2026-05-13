DRAMA NAD BALTIKOM

NATO članica zbog Rusije digla borbene avione

Ovo je još jedna agresivna akcija Ruske Federacije i test naših sistema protivvazdušne odbrane, poručio je ministar

Incident iznad Baltika. Platforma X

M. Až.

prije 1 sat 41 minutu

Poljska ratna avijacija danas je presrela ruski izviđački avion iznad međunarodnih voda Baltičkog mora, saopćila je vojska Poljske, navodeći da se let smatra mogućom prijetnjom i provokativnim potezom Rusije.

Kako prenosi Reuters, iz poljske vojske su naveli da je ruski avion letio međunarodnim zračnim prostorom bez prijavljenog plana leta i s isključenim transponderima.

- Avion je letio međunarodnim zračnim prostorom bez podnesenog plana leta i s isključenim transponderima. Nije bilo narušavanja poljskog zračnog prostora - navedeno je u saopćenju vojske.

Ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš (Władysław Kosiniak-Kamysz) izjavio je da letovi vojnih aviona bez uključenih transpondera mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za ostale letjelice u zraku te je naglasio da će poljski vojni piloti uvijek reagovati u takvim situacijama.

- Ovo je još jedna agresivna akcija Ruske Federacije i test naših sistema protivvazdušne odbrane - poručio je Kosinjak-Kamiš.

# NATO
# RUSIJA
# POLJSKA
