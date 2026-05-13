NATO članica zbog Rusije digla borbene avione

Poljska ratna avijacija danas je presrela ruski izviđački avion iznad međunarodnih voda Baltičkog mora, saopćila je vojska Poljske, navodeći da se let smatra mogućom prijetnjom i provokativnim potezom Rusije.

Kako prenosi Reuters, iz poljske vojske su naveli da je ruski avion letio međunarodnim zračnim prostorom bez prijavljenog plana leta i s isključenim transponderima.

- Avion je letio međunarodnim zračnim prostorom bez podnesenog plana leta i s isključenim transponderima. Nije bilo narušavanja poljskog zračnog prostora - navedeno je u saopćenju vojske.

Ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš (Władysław Kosiniak-Kamysz) izjavio je da letovi vojnih aviona bez uključenih transpondera mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za ostale letjelice u zraku te je naglasio da će poljski vojni piloti uvijek reagovati u takvim situacijama.

- Ovo je još jedna agresivna akcija Ruske Federacije i test naših sistema protivvazdušne odbrane - poručio je Kosinjak-Kamiš.