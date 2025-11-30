Poljska na nogama: NATO u pripravnosti zbog četiri ruska Mig-a

Četiri ruska lovca Mig-31 izazvala su veliku uzbunu u državama članicama NATO-a u petak, nakon što su poletjela prema zapadu i natjerala Poljsku na podizanje borbene gotovosti na najviši nivo. Njemački list Bild, pozivajući se na vojne izvore, navodi da je riječ o avionima čije se sposobnosti u Alijansi smatraju posebnom prijetnjom.

U odgovor na situaciju odmah su se uključili i pripadnici njemačke avijacije.

Ruski lovci letjeli su unutar svog vazdušnog prostora, usmjereni ka zapadnoj granici. Iako između Ruske Federacije i Poljske stoje Bjelorusija i Ukrajina, ovaj manevar u NATO-u nije shvaćen olako. Razlog je u performansama Mig-a 31, koji se smatra jednim od najbržih borbenih aviona na svijetu.

Sa mogućnošću dostizanja brzine od oko 3.000 kilometara na sat, avion bi teoretski mogao preletjeti udaljenost do poljskog vazdušnog prostora za manje od 15 minuta. Posebnu zabrinutost izaziva i to što ovaj model može nositi hipersonične rakete Kinžal, što Alijansu navodi da vrlo pažljivo prati svako njihovo kretanje.

Patriot sistemi aktivirani

Reakcija Poljske i saveznika bila je trenutna. Protivvazdušni sistemi Patriot prebačeni su u najviši stepen pripravnosti, uz jasne instrukcije da djeluju odmah ukoliko bi ruski lovci povrijedili vazdušni prostor.

Portparol njemačke avijacije potvrdio je učešće njihovih snaga.

„U petak je zabilježena aktivnost u ruskom vazdušnom prostoru, a protivvazdušne snage raspoređene u Poljskoj reagovale su u skladu s procedurama. U to ulaze i dva Patriota Njemačke“, saopćeno je iz njemačke avijacije.

"Spremni smo da branimo svaki centimetar"

Prema izvorima iz Alijanse, ruski avioni su se nakon izvjesnog vremena okrenuli i vratili u baze, bez prelaska granice. Ipak, u NATO-u smatraju da je riječ o namjernom testiranju reakcije zapadnih armija.

Neimenovani NATO zvaničnik za Bild poslao je jasnu poruku Moskvi:

- Rusija nas neprestano testira. Žele vidjeti kako reagujemo. Vjerovatno bilježe i kada NATO diže avione. Neka vide – spremni smo da branimo svaki centimetar teritorije.