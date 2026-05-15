POJAČANE TENZIJE

Iran optužio Emirate za učešće u napadima: "Bili su dio agresije protiv nas"

Istina je da su Emirati bili direktno uključeni u agresiju protiv moje zemlje. Kada su napadi počeli, nisu čak ni izdali osudu, rekao je Aragči

prije 53 minute

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) optužio je Ujedinjene Arapske Emirate da su učestvovali u vojnim operacijama protiv Irana, čime su dodatno pojačane tenzije između dvije zemlje tokom sastanka šefova diplomatija BRICS-a u Indiji.

Prema navodima iranskih državnih medija, Aragči je na sastanku izjavio da su Emirati imali aktivnu ulogu u napadima na Iran.

- Istina je da su Emirati bili direktno uključeni u agresiju protiv moje zemlje. Kada su napadi počeli, nisu čak ni izdali osudu - rekao je Aragči.

Odnosi UAE s Izraelom

On je dodao da, prema njegovom mišljenju, bliski odnosi Ujedinjenih Arapskih Emirata s Izraelom, kao i prisustvo američkih vojnih baza u regionu, ne garantuju sigurnost toj zemlji.

Ove optužbe dolaze nakon što su vlasti UAE demantovale navode izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) da je tokom sukoba s Iranom posjetio tu zemlju u Zaljevu.

Informacije o udarima

Reuters je ranije prenio da je "Wall Street Journal" objavio informacije prema kojima su Emirati početkom aprila izveli vojne operacije protiv Irana, dok su Saudijska Arabija i druge zaljevske države navodno učestvovale u nizu neformalnih i nepriznatih udara.

Sukobi su eskalirali nakon američko-izraelskih napada na Iran 28. februara, na koje je Teheran odgovorio raketnim i dronskim udarima na američke baze i ciljeve u regiji Zaljeva.

Iranski mediji upozoravaju da bi novo pogoršanje odnosa između Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata moglo otežati usvajanje zajedničkog saopćenja na sastanku BRICS-a u Nju Delhiju.

