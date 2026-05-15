Iran optužio Emirate za učešće u napadima: "Bili su dio agresije protiv nas"

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) optužio je Ujedinjene Arapske Emirate da su učestvovali u vojnim operacijama protiv Irana, čime su dodatno pojačane tenzije između dvije zemlje tokom sastanka šefova diplomatija BRICS-a u Indiji.

Prema navodima iranskih državnih medija, Aragči je na sastanku izjavio da su Emirati imali aktivnu ulogu u napadima na Iran.

- Istina je da su Emirati bili direktno uključeni u agresiju protiv moje zemlje. Kada su napadi počeli, nisu čak ni izdali osudu - rekao je Aragči.

Odnosi UAE s Izraelom

On je dodao da, prema njegovom mišljenju, bliski odnosi Ujedinjenih Arapskih Emirata s Izraelom, kao i prisustvo američkih vojnih baza u regionu, ne garantuju sigurnost toj zemlji.

Ove optužbe dolaze nakon što su vlasti UAE demantovale navode izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) da je tokom sukoba s Iranom posjetio tu zemlju u Zaljevu.

Informacije o udarima

Reuters je ranije prenio da je "Wall Street Journal" objavio informacije prema kojima su Emirati početkom aprila izveli vojne operacije protiv Irana, dok su Saudijska Arabija i druge zaljevske države navodno učestvovale u nizu neformalnih i nepriznatih udara.

Sukobi su eskalirali nakon američko-izraelskih napada na Iran 28. februara, na koje je Teheran odgovorio raketnim i dronskim udarima na američke baze i ciljeve u regiji Zaljeva.

Iranski mediji upozoravaju da bi novo pogoršanje odnosa između Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata moglo otežati usvajanje zajedničkog saopćenja na sastanku BRICS-a u Nju Delhiju.