Protesti na Grenlandu protiv SAD-a: "Bojimo se Amerike"

Stotine stanovnika Grenlanda protestovalo je ispred novootvorenog američkog konzulata u glavnom gradu Nuuk protiv jačanja američkog utjecaja na otoku i ambicija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump).

Organizatori su poručili da je Grenland njihova teritorija i da nije na prodaju.

- Naša vlada je već poručila Donaldu Trampu i njegovoj administraciji da Grenland nije na prodaju - izjavio je organizator protesta Akalukuluk Fontajn (Aqqalukkuluk Fontain).

Okupljeni su prošetali centrom grada uzvikujući poruke podrške Grenlandu, a potom su u tišini okrenuli leđa konzulatu.

- Ovo je naša poruka američkom narodu i ostatku svijeta. U demokratskom svijetu, ne znači ne - rekao je Fontajn.

Protesti su uslijedili tokom posjete američkog izaslanika Džefa Landrija (Jeffa Landryja), što je dodatno pojačalo tenzije.