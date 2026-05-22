Protesti na Grenlandu protiv SAD-a: "Bojimo se Amerike"

Stotine stanovnika Grenlanda protestovalo je ispred novootvorenog američkog konzulata u glavnom gradu Nuuk protiv jačanja američkog utjecaja na otoku i ambicija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump).
Organizatori su poručili da je Grenland njihova teritorija i da nije na prodaju.
- Naša vlada je već poručila Donaldu Trampu i njegovoj administraciji da Grenland nije na prodaju - izjavio je organizator protesta Akalukuluk Fontajn (Aqqalukkuluk Fontain).
Okupljeni su prošetali centrom grada uzvikujući poruke podrške Grenlandu, a potom su u tišini okrenuli leđa konzulatu.
- Ovo je naša poruka američkom narodu i ostatku svijeta. U demokratskom svijetu, ne znači ne - rekao je Fontajn.
Protesti su uslijedili tokom posjete američkog izaslanika Džefa Landrija (Jeffa Landryja), što je dodatno pojačalo tenzije.
Protestnica Inge Bisgor (Inge Bisgaard) rekla je da posjeta pokazuje nedostatak poštovanja.
- Bojimo se Sjedinjenih Država. Ljudi su se tek počeli oporavljati od prošlog puta, a onda je u januaru sve krenulo ispočetka - dodala je, aludirajući na ranije Trampove izjave o Grenlandu.
Druga učesnica protesta, 25-godišnja Parnuna Olsen (Parnuna Olsen), postavila je pitanje zašto je SAD-u potreban novi konzulat na Grenlandu.
Novi američki konzulat u Nuuku, koji se nalazi u centru grada, postao je simbol novih diplomatskih tenzija, a dio stanovnika ga je prozvao “Trampove kule”.
Grenlandski političari uglavnom su bojkotovali otvaranje konzulata, poručujući da žele poslati političku poruku.
Američki predstavnici tvrde da žele jačanje partnerstva i stabilnosti u Arktiku, dok dio stanovnika i političara smatra da se time narušava suverenitet Grenlanda.
SAD i dalje ističe strateški značaj otoka zbog sigurnosnih interesa i vojnog prisustva u regiji.