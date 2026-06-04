Srbijanski pripadnik UNIFIL-a poginuo u napadu u Libanu

Pripadnik mirovne misije Ujedinjenih nacija u Libanu, koji je poginuo u granatiranju na jugu zemlje, bio je državljanin Srbije, potvrdilo je Ministarstvo odbrane Libana.

Riječ je o višem naredniku Milovanu Jovanoviću (37), koji je iza sebe ostavio suprugu i dvoje maloljetne djece. U Vojsci Srbije služio je od 10. decembra 2011. godine, a u mirovnoj misiji u Libanu bio je angažovan od januara ove godine, navodi ministarstvo.

Preminuo je od povreda zadobijenih u napadu na bazu UN-a u južnom Libanu. Nakon ranjavanja pružena mu je hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom prebačen u Univerzitetski medicinski centar u Bejrutu, gdje je preminuo.

UNIFIL je ranije saopćio da je jedan pripadnik mirovnih snaga preminuo nakon što su minobacačke granate pogodile njihov položaj u blizini Marjajauna, na jugoistoku Libana, u srijedu kasno navečer.

U istom napadu ranjena su još dvojica pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Oni su zbrinuti u medicinskoj ustanovi unutar baze UNIFIL-a. Misija je saopćila da je pokrenula istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti incidenta.

UNIFIL nije naveo ko je odgovoran za napad. U saopćenju su upozorili da bilježe sve veći broj udara i incidenata u južnom Libanu te poručili: "Nasilje mora prestati."