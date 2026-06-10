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NOVI UDARI PAKISTANA

Stravični napad na Afganistan, poginulo 11 djece

Stradalo najmanje 13 osoba, a 14 je ranjeno

Napad na Afganistan. Screenshot

Dž. R.

prije 1 sat 37 minuta

Pakistan je izveo nove zračne udare na pokrajine Khost, Kunar i Paktika, pri čemu je poginulo najmanje 13 osoba, a 14 je ranjeno, saopćile su afganistanske vlasti.

Glasnogovornik talibana Zabihullah Mujahid rekao je da je u napadima ubijeno 11 djece, jedna žena i jedan stariji muškarac.

Napadi su uslijedili dan nakon što su, prema navodima pakistanskih vlasti, osumnjičeni pakistanski talibani napali sigurnosni punkt u području Hasan Khel u sjeverozapadnoj pokrajini Khyber Pakhtunkhwa, uz granicu s Afganistanom. U žestokom okršaju ubijeno je šest pripadnika Federal Constabularyja, a više ih je ranjeno.

Lokalne vlasti u Pakistanu saopćile su da su sigurnosne snage ubile osam napadača i spriječile zauzimanje punkta.

Ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi potom je u Peshawaru prisustvovao dženazi poginulim pripadnicima snaga sigurnosti i poručio da Pakistan ostaje jedinstven u borbi protiv militanta te da će pojačati operacije protiv grupa koje ugrožavaju mir i sigurnost.

Pakistan i Afganistan od kraja februara vode sukob u kojem su poginule stotine ljudi. Tenzije su eskalirale nakon što je Afganistan izveo prekogranični napad na Pakistan kao odgovor na ranije pakistanske zračne udare unutar Afganistana.

Pakistan optužuje Afganistan da pruža utočište militantima, posebno grupi Tehrik-e-Taliban Pakistan, saveznici afganistanskih talibana koji su na vlasti u Kabulu od 2021. godine. Kabul odbacuje te optužbe.

Kina je ranije u Urumqiju bila domaćin mirovnih razgovora dviju zemalja, nakon čega je Peking saopćio da su se Islamabad i Kabul saglasili da neće dodatno eskalirati sukob.

# AFGANISTAN
# PAKISTAN
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