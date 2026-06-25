Ukrajinci: Počinje pakao na Krimu

Ukrajina provodi sisitemsku kampanju izolacije okupiranog Krima, koristeći višestruku seriju napada bespilotnim letjelicama kako bi poluotok odsjekla od ruske logistike. Cilj je prekinuti snabdijevanje i uništiti ključnu infrastrukturu, čime bi se ruska okupacija postepeno ugušila i natjerala na povlačenje, piše The Kyiv Independent.

Posljedice blokade već su vidljive

Ukrajinska strategija već uzrokuje ozbiljne nestašice goriva, dok su napadi dronovima dugog dometa na elektroenergetsku infrastrukturu izazvali prekide u snabdijevanju strujom širom poluotoka. Prema riječima ukrajinskog ministra obrane Mihajla Fedorova, za Ruse na Krimu "počinje pakao". "Logistika se prekida. Krim se izolira", izjavio je.

Situacija je potaknula ruske turiste na povratak kući, a sve paničniji ruski vojni blogeri pokušavaju upozoriti na ozbiljnost stanja. -Sada je ozbiljno, ali prijeti postati kritično za samo nekoliko sedmica ako neprijatelj nastavi svoju 'stratešku zračnu ofenzivu' sve jačim tempom, mračna je procjena bivšeg funkcionera FSB-a i osuđenog ratnog zločinca Igora Girkina.