Zelenski odobrio 40-dnevnu operaciju protiv Rusije

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) saopćila je da su njene bespilotne letjelice, u okviru nove 40-dnevne operacije na Krimu, pogodile ruske vojne pomoćne brodove u izgradnji i protivzračni raketni sistem S-400 u okupiranom Kerču. Operaciju, čiji je cilj oslabiti ruske vojne i logističke kapacitete na poluotoku, odobrio je predsjednik Volodimir Zelenski.
Prema navodima SBU-a, meta napada bili su brodovi u brodogradilištu Zaliv u Kerču, kao i ruska protivzračna odbrana koja štiti Kerčki moreuz. Pogođeni su brodovi za polaganje kablova projekta 15310, Volga i Vjatka, te putničko-teretni trajekt Petropavlovsk, koji je bio završen 96 posto. Na svim pogođenim plovilima izbili su veliki požari.
Iz SBU-a su pojasnili da su Volga i Vjatka građene za rusko Ministarstvo odbrane, s namjenom postavljanja podvodnog akustičnog sistema Harmony za otkrivanje podmornica. Kako navode, ta plovila mogu služiti i za polaganje beskontaktnih morskih mina koje predstavljaju prijetnju brodovima, podvodnim cjevovodima, kablovima i drugoj važnoj infrastrukturi.
Osim brodova, ukrajinski dronovi pogodili su radarsku stanicu i naoružanje protivzračnog raketnog sistema S-400 koji štiti područje Kerčkog moreuza. Iz SBU-a poručuju da je cilj kontinuiranih udara na rusku vojnu infrastrukturu na okupiranom Krimu umanjiti sposobnost Rusije da poluotok koristi kao vojno i logističko uporište. Slabljenje protivzračne odbrane trebalo bi olakšati buduće precizne napade, dok oštećenje brodova i lučke infrastrukture otežava snabdijevanje ruskih snaga.
Predsjednik Volodimir Zelenski dan ranije saopćio je da je odobrio 40-dnevnu operaciju SBU-a s ciljem povećanja pritiska na Rusiju kako bi Moskva bila primorana na okončanje rata. Odluka je donesena nakon izvještaja general-majora Jevhena Hmare o planovima za izvođenje udara srednjeg i dugog dometa te o najnovijim rezultatima Centra za specijalne operacije "Alfa".
Ova operacija dolazi u trenutku kada Ukrajina intenzivira napade srednjeg i dugog dometa na ruske vojne ciljeve, kako na teritoriji Rusije, tako i na područjima pod ruskom okupacijom. Brojne akcije posljednjih mjeseci bile su usmjerene na rusku naftnu industriju, koja predstavlja jedan od ključnih izvora prihoda i logističke podrške za ratne operacije Moskve.