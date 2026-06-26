Zelenski odobrio 40-dnevnu operaciju protiv Rusije

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) saopćila je da su njene bespilotne letjelice, u okviru nove 40-dnevne operacije na Krimu, pogodile ruske vojne pomoćne brodove u izgradnji i protivzračni raketni sistem S-400 u okupiranom Kerču. Operaciju, čiji je cilj oslabiti ruske vojne i logističke kapacitete na poluotoku, odobrio je predsjednik Volodimir Zelenski.

Prema navodima SBU-a, meta napada bili su brodovi u brodogradilištu Zaliv u Kerču, kao i ruska protivzračna odbrana koja štiti Kerčki moreuz. Pogođeni su brodovi za polaganje kablova projekta 15310, Volga i Vjatka, te putničko-teretni trajekt Petropavlovsk, koji je bio završen 96 posto. Na svim pogođenim plovilima izbili su veliki požari.

Iz SBU-a su pojasnili da su Volga i Vjatka građene za rusko Ministarstvo odbrane, s namjenom postavljanja podvodnog akustičnog sistema Harmony za otkrivanje podmornica. Kako navode, ta plovila mogu služiti i za polaganje beskontaktnih morskih mina koje predstavljaju prijetnju brodovima, podvodnim cjevovodima, kablovima i drugoj važnoj infrastrukturi.