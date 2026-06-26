Rusija proglasila vanredno stanje na Krimu

Ruske okupacione vlasti proglasile su vanredno stanje na Krimu nakon što su, usljed intenzivnih i kontinuiranih ukrajinskih napada, bile primorane da u potpunosti obustave turističke aktivnosti, zatvore dječje ljetne kampove i uvedu zabranu prodaje goriva civilnom stanovništvu.

Odluku o uvođenju vanrednog stanja potvrdio je Sergej Aksjonov, lider Krima, kojeg je postavila Moskva. On je na Telegramu naveo da će ova mjera omogućiti brže donošenje hitnih odluka radi očuvanja funkcionisanja ključnih sektora od kojih zavisi svakodnevni život stanovništva.

Proglašenje vanrednog stanja uslijedilo je nakon intenzivne ukrajinske kampanje usmjerene na izolaciju Krima. Kijev sedmicama izvodi koordinisane napade bespilotnim letjelicama dugog i srednjeg dometa na rusku energetsku infrastrukturu, naftne terminale, saobraćajne pravce i elektroenergetsku mrežu.

Zabrana prodaje goriva i ograničenja rada objekata

Nakon što su ukrajinski dronovi pogodili ključni naftni terminal u Kerču, ruske vlasti zabranile su prodaju goriva građanima, dok se gorivo izdaje isključivo državnim institucijama i bezbjednosnim službama, prenosi Index.

Na benzinskim pumpama formirane su duge kolone, cijene goriva rastu, a guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev naredio je zatvaranje supermarketa, barova i restorana u 20 časova kako bi se smanjila potrošnja električne energije.

Krim se istovremeno suočava sa ozbiljnim problemima u snabdijevanju električnom energijom. Napadi na termoelektranu u Simferopolju i glavnu trafostanicu u Sevastopolju ostavili su velike dijelove poluostrva bez struje. Ukrajinski ministar za digitalnu transformaciju Mihajlo Fedorov poručio je da za ruske snage na Krimu "počinje pakao", tvrdeći da je logistika uspješno prekinuta i da je poluostrvo izolovano.

Ruski blogeri upozoravaju na ozbiljnu situaciju

Na ozbiljnost situacije upozoravaju i pojedini ruski vojni blogeri. Bivši oficir FSB-a Igor Girkin ocijenio je da je stanje na terenu veoma teško i da bi, ukoliko se ovakav tempo ukrajinskih napada nastavi, moglo postati kritično već za nekoliko sedmica.

Napadi na saobraćajnu infrastrukturu

Ukrajinske snage nastavljaju napade i na mostove i trajektne linije koje povezuju Krim sa kopnenim dijelom pod ruskom kontrolom. Oštećeni su drumski i željeznički mostovi prema Hersonskoj oblasti, dok su napadi na trajekte "Panagia" i "Lavrentij" preko Kerčkog moreuza doveli do potpunog prekida trajektnog saobraćaja.

Zbog toga je veliki dio ruskog vojnog i teretnog transporta preusmjeren na magistralu R-280, poznatu kao "Novorosija", gdje je, prema dostupnim podacima, promet opao za oko 71 odsto usljed stalnih napada ukrajinskih dronova