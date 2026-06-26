Sve veći strah u Evropi: "Znamo šta Putin planira"

Ponovno se nešto kuha na Baltiku, u glavnoj je ulozi Rusija, a obavještajni krugovi na Zapadu pokušavaju otkriti šta planira Kremlj.

Naime, dvije zemlje na istočnom krilu NATO-a upozorile su da Rusija priprema moguću provokaciju u baltičkim zemljama ili Poljskoj u nastojanju da testira koheziju zapadnog vojnog saveza. Prema The Guardianu, zapadni izvori strahuju da bi na horizontu mogla biti opasnost jer je Kremlj pod pritiskom ukrajinske kampanje dugometnih napada na ciljeve u blizini Moskve i Sankt Peterburga.

U ponedjeljak je latvijska obavještajna služba objavila kako se vide naznake da Rusija priprema vojne provokacije protiv baltičkih zemalja ili Poljske. Međutim, latvijski obavještajci pritom su spustili tenzije jer su zaključili da je rusko djelovanje daleko od napada velikih razmjera. Međutim, i jedan neimenovani visoki politički izvor iz druge članice NATO-a dao je sličnu izjavu prošle sedmice, kada je otkrio da njegova država prima obavještajne podatke da Vladimir Putin nešto planira oko baltičkih država.

Kako izvještava britanski Guardian, strahuje se da bi Putin mogao biti spreman testirati američku podršku nekim od najmanjih zemalja članica NATO-a - Estoniji, Latviji i Litvi - dok se Rusija bori s invazijom na Ukrajinu.