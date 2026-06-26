Srušen jedan od objekata na Putinovom imanju, objavljeni snimci

Jedan od objekata na imanju ruskog predsjednika Vladimira Putina na jezeru Valdaj je srušen, pokazuju satelitski snimci objavljeni na društvenim mrežama.

Bjeloruski opozicioni portal Nexta, pozivajući se na OSINT projekat "Cyberboroshno", tvrdi da je objekat uklonjen zbog straha od mogućih napada ukrajinskih dronova, ali zvanične potvrde o razlozima rušenja za sada nema.

Prema OSINT projektu "Cyberboroshno", jedna od zgrada je demontirana zbog sve češćih ukrajinskih napada duboko na rusku teritoriju.

Kako navodi Nexta, udar na Putinovu rezidenciju bio bi izuzetno ponižavajući za Moskvu, pa je kao mjera predistrožnosti objekat srušen.