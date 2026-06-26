Srušen jedan od objekata na Putinovom imanju, objavljeni snimci

Jedan od objekata na imanju ruskog predsjednika Vladimira Putina na jezeru Valdaj je srušen, pokazuju satelitski snimci objavljeni na društvenim mrežama.
Bjeloruski opozicioni portal Nexta, pozivajući se na OSINT projekat "Cyberboroshno", tvrdi da je objekat uklonjen zbog straha od mogućih napada ukrajinskih dronova, ali zvanične potvrde o razlozima rušenja za sada nema.
Prema OSINT projektu "Cyberboroshno", jedna od zgrada je demontirana zbog sve češćih ukrajinskih napada duboko na rusku teritoriju.
Kako navodi Nexta, udar na Putinovu rezidenciju bio bi izuzetno ponižavajući za Moskvu, pa je kao mjera predistrožnosti objekat srušen.
Mreže protiv dronova
Ovo nije prva takva mjera predostrožnosti. Kako je nedavno prenio ruski telegram kanal Agenstvo, mreže protiv dronova postavljene su duž puta oko 9 km od rezidencije.
Novinar Oleg Kašin je uveče 7. juna izvijestio da su mreže postavljene iznad parking mjesta za kamione u okrugu Valdaj u Novgorodskoj oblasti. Analiza Agenstva pokazuje da se mreže nalaze oko 9 km od Putinove zvanične rezidencije u Valdaju. Takve mreže se koriste na prvoj liniji fronta i mogu zaštititi od malih bespilotnih letjelica ili municije koja se baca sa dronova.
Odobrena operacija
Takođe, sedam novih tornjeva opremljenih sistemima protivvazdušne odbrane "Pancir" izgrađeno je oko Valdaja tokom marta, čime je njihov ukupan broj porastao na 27, prenosi ruski servis Radio Liberti.
Odluka o rušenju objekta je potencijalno motivisana predstojećom ukrajinskom operacijom koju je nedavno odobrio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
- Odobrio sam četrdesetodnevnu operaciju Službe kako bi se uticalo na državu agresor i podstaklo okončanje rata, rekao je ukrajinski predsjednik.