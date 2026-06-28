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POMOĆ NAKON POTRESA

EU šalje pet miliona eura hitne pomoći Venecueli

Evropska unija aktivirala je Mehanizam civilne zaštite, dok spasilački timovi i medicinsko osoblje već pomažu područjima pogođenim razornim potresima

Evropska unija uputila hitnu pomoć nakon razornog potresa u Venecueli. AP

I. Š.

28.6.2026

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas (Kallas) saopćila je da je EU osigurala pet miliona eura hitne pomoći za zajednice pogođene razornim potresima u Venecuela.

Kako je navela, aktiviran je Mehanizam EU za civilnu zaštitu, a nekoliko država članica već je poslalo spasilačke timove, vatrogasce i medicinsko osoblje. Satelitski sistem Kopernikus (Copernicus) koristi se za procjenu štete i usmjeravanje pomoći.

Prema podacima vlasti, u dva snažna potresa poginulo je najmanje 1.430 ljudi, više od 50.000 se vodi kao nestalo, dok je katastrofa pogodila oko sedam miliona stanovnika

# ZEMLJOTRES
# VENECUELA
# EU
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