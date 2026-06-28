EU šalje pet miliona eura hitne pomoći Venecueli

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas (Kallas) saopćila je da je EU osigurala pet miliona eura hitne pomoći za zajednice pogođene razornim potresima u Venecuela.

Kako je navela, aktiviran je Mehanizam EU za civilnu zaštitu, a nekoliko država članica već je poslalo spasilačke timove, vatrogasce i medicinsko osoblje. Satelitski sistem Kopernikus (Copernicus) koristi se za procjenu štete i usmjeravanje pomoći.

Prema podacima vlasti, u dva snažna potresa poginulo je najmanje 1.430 ljudi, više od 50.000 se vodi kao nestalo, dok je katastrofa pogodila oko sedam miliona stanovnika