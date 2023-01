Cijene nafte na svjetskom tržištu za pola godine skočile više od 20 posto

Na svjetskom tržištu cijene nafte su porasle i prošle sedmice, drugi put zaredom, pa su u cijelom prvom polugodištu zabilježile skok veći od 20 posto.

Na londonskom tržištu cijena barela je prošle sedmice porasla 2,1 posto, odnosno na 114,38 KM, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,7 posto, na 100,54 maraka.

Zahvaljujući tome, u cijelom prvom polugodištu cijena barela na londonskom tržištu porasla je više od 20, a na američkom više od 25 posto.

Članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i skupina nezavisnih proizvođača, uključujući Rusiju, sastat će se 1. i 2. jula u Beču kako bi odlučili hoće li nastaviti ograničavati proizvodnju i u drugoj polovini godine.

Od početka godine OPECplus ograničava proizvodnju za 1,2 miliona barela dnevno, a sporazum je istekao posljednjeg dana juna.

Na skupu G20 najvećih svjetskih privrednika u subotu u Japanu, Rusija i Saudijska Arabija postigle su dogovor o produženju tog sporazuma.

Sporazum će se produžiti u sadašnjem obliku i jednakom obimu, kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka sa saudijskim princem Mohamedom bin Salmanom.

- Mi ćemo podržati produženje dogovora, i Rusija i Saudijska Arabija. Moramo tek odlučiti da li će to biti za šest ili devet mjeseci. Možda devet mjeseci - rekao je Putin.

Podršku cijenama nafte pružaju i napetosti između SAD i Irana, nakon što je Iran nedavno srušio američku bespilotnu letjelicu. Napetosti jačaju jer je iranski izvoz nafte značajno smanjen zbog američkih sankcija.

Podršku tržištima pružala je i nada ulagača da će SAD i Kina na skupu G20 najvećih svjetskih privrednika odlučiti nastaviti trgovinske pregovore.

To se i ostvarilo. U subotu su, naime, predsjednici SAD i Kine Donald Tramp (Trump) i Si Điping postigli dogovor o nastavku trgovinskih pregovora, no kineski mediji pišu kako je do eventualnog konačnog sporazuma dug put jer se, po nekim pitanjima, stavovi dvije zemlje razlikuju koncepcijski.

S druge strane, proizvodnja se u SAD i dalje kreće oko najviših nivoa u historiji, oko 12,3 miliona barela dnevno. Procjenjuje se da bi u četvrtom tromjesečju mogla dosegnuti i 13 miliona barela dnevno, čime bi SAD dodatno učvrstile poziciju vodećeg proizvođača nafte u svijetu, ispred Saudijske Arabije i Rusije.

Na taj način SAD potkopava nastojanja OPEC-a da smanjenjem proizvodnje podržava rast cijena nafte. Međutim, posljednjih mjeseci i američki proizvođači smanjuju broj aktivnih bušotinskih postrojenja, prenosi SEEbiz.

Doduše, u petak je kompanija "Baker Hughes" objavila da je prošle sedmice broj aktivnih postrojenja u SAD povećan drugu sedmicu zaredom, za četiri postrojenja, na njih 793.

U istom razdoblju prošle godine aktivno je bilo 858 postrojenja, što pokazuje da neki proizvođači od početka ove godine smanjuju troškove jer se više usmjeravaju na povećanje zarade nego proizvodnje.