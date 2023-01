MMF objavio crne prognoze: Najgore tek dolazi, za mnoge ljude 2023. godina će se činiti kao recesija

Odražavajući ovu turbulenciju, najveće svjetske financijske institucije, uključujući Međunarodni monetarni fond (MMF) i Svjetsku banku, često su morale revidirati svoje projekcije za godinu i one koje dolaze.

Rat u Ukrajini počeo je 24. februara i u njemu je do sada stradalo 17.595 civila, uključujući 6.826 poginulih. Podaci su to Ujedinjenih nacija koje upozoravaju da su ratom u Ukrajini ugroženi životi desetina miliona ljudi.

Neizvjesnost se nadvila nad evropskom privredom ove godine jer je aktuelni rat između Rusije i Ukrajine uzeo svoj danak i to u jeku napora da se kontinent oporavi od posljedica pandemije koronavirusa, javlja Anadolu Agency (AA).

Svijet je zaboravio osnove ekonomije

Dijeleći svoje poglede na Development Podcastu, glavni ekonomist Svjetske banke Indermit Gill rekao je da su posljednje dvije godine postale studija slučaja kako je svijet zaboravio osnove ekonomije.



- Mislim da je to bilo zbog straha, bilo je to zbog bolesti, bilo je to zbog rata, ali bilo je i zbog nestrpljenja i nadam se da 2023. neće biti dio ove studije slučaja - rekao je Gill .

Ističući da su razvoji u SAD-u, EU-u i Kini imali direktan utjecaj na čitav svijet budući da čine više od 60 posto globalne ekonomije, Gill je rekao da su trenutna previranja proizašla iz složenih učinaka različitih politika i događaja tokom protekle godine.

- Imali ste invaziju na Ukrajinu, a to je gurnulo Evropu u energetsku krizu. Drugo je da je Kina odlučila ubiti COVID-19, koji je virus koji mutira, što je vrlo teško učiniti. A treći je bio da je SAD odlučio ubiti inflaciju. To je bilo nakon što ju je godinama hranio lakom zaradom i velikom državnom potrošnjom.

Kao rezultat toga, odjednom ste imali ova tri velika šoka... svi su se u biti dogodili 2022. Dakle, nije samo kriza u Ukrajini, iako je to veliki dio toga, nego ste također imali ove druge dvije stvari koje se događaju u isto vrijeme - objasnio je Gill.