Sana Marin: U svijetu je zvijezda ljevice, a u Finskoj je baš i ne vole

Sana Marin (Sanna), jedna od najsjajnijih zvijezda evropske ljevice, ima dva mjeseca da spasi posao, piše Politico uoči izbora u Finskoj.

Ovog je mjeseca finska premijerka Sana Marin pokrenula predizbornu kampanju svojih socijaldemokrata uoči izbora 2. aprila, a njena stranka u anketama zaostaje za Nacionalnom koalicijskom strankom desnog centra pod koju vodi Peteri Orpo.

Dolazak na dužnost

Nakon blještavog laser šoua i nastupa bubnjarske grupe, Marin se popela na pozornicu s koje je obećala ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu skrb.

- Nećemo uravnotežiti javnu potrošnju niti rezovima održati zdravo društvo.To je gorki lijek političke desnice i ne djeluje - poručila je Marin.

Otkako je preuzela premijersku dužnost od prethodnika Antija Rinea, Marin se etablirala kao jarko svjetlo evropske ljevice i to u trenutku kada je ljevici prijeko bila potrebna nova energija, piše Politico.

Lijeve snage u problemu

Lijeve snage u Evropi ne stoje dobro. Čini se da je njemački socijaldemokratski kancelar Olaf Šolc (Scholz) sve više zabrinut, posebno nakon rezultata stranke u Berlinu, dok je čelnica švedskog lijevog centra Magdalena Anderson (Andersson) izgubila vlast na izborima u septembru. Dankinja Mete Frederiksen (Mette) ostala je na funkciji samo zbog oštrog zaokreta udesno.

Na ulicama Tamperea, industrijskog centra na jugozapadu Finske i rodnog grada Sane Marin, gdje ona još uvijek sjedi u gradskom vijeću, mnogi glasači rekli su da imaju visoko mišljenje o premijerki.

Zamoljeni da ocijene njen učinak, riječ "kompetentna" često je korištena, a njen politički stil nazivan je "izravnim" i "osvježavajućim".

Uspon Sane Marin

U prodavaonici odjeće, sličnoj onoj u kojoj je i sama Marin radila prije nego što je ušla u politiku, 19-godišnja Ira Eklund kazala je da Marin nije imala "laki put" kao premijerka, upravljajući i pandemijom COVID-19 i posljedicama ruske invazije na Ukrajinu.

- Ali uspon Sane Marin od prodavačice do premijerke u samo nekoliko godina ipak je bio impresivan. Mislim da je nevjerojatno da je od mjesta gdje ja sad stojim došla na čelo zemlje. To pokazuje kakvu promjenu u karijeri možete napraviti ako je to ono što želite - rekla je Eklund.

Ipak, i ona i nekoliko drugih glasača u Tampereu također su bili zabrinuti zbog načina na koji su Marin i socijaldemokrati vodili Finsku. Posebno ih brine rast javnog duga u mandatu Sane Marin.

Porast duga

Najnoviji podaci pokazali su da je dug opće države porastao na 70,9 posto u trećem tromjesečju 2022. u usporedbi sa 68,7 posto koliko je bio u trećem tromjesečju prethodne godine.

Taj porast duga već je postao ključno pitanje izborne kampanje. Opozicioni čelnik Orpo nedavno je sugerirao da rastući dug riskira potkopavanje finske socijalne skrbi.

- Država se mora osvijestit i vidjeti do čega vodi ravnodušnost vlade prema dugu - poručio je on.

Sana Marin rekla je da bi zatvaranje "poreznih rupa" trebalo osigurati da privreda ostane zdrava. To bi moglo uključivati veće poreze na kapital i nasljedstvo.

Orpova stranka trenutno ima prednost u anketama: njegov NCP ima podršku 22 posto birača, a socijaldemokrati i krajnje desna Finska stranka imaju po 19 posto.

Postala poznata 2016.

Mnogi Finci izvan Tamperea, Marin su prvi put primjetili kada je na Youtubeu postao viralan video burne sjednice gradskog vijeća iz 2016. godine na kojem se vidi kako ona, kao predsjedavajuća, samouvjereno ušutkava kolege koji su imali preduga izlaganja o prometnoj politici.

Postala je ministrica saobraćaja za vrijeme premijera Rinea, a kada je on dao ostavku nakon skandala u poštanskoj službi, postala je najmlađa čelnica Finske s 34 godine.

Socijaldemokrati u Briselu vjerojatno će držati oko na izborima u Finskoj. Socijaldemokrati u Evropskom parlamentu potreseni su korupcijskim skandalom "Qatargate", pa su se pojavila nagađanja da bi Marin, ako izgubi na izborima u Finskoj, mogli istaknuti kao kandidatkinju S&D grupe za predsjednicu Evropske komisije.

Iako je rođena u Helsinkiju, Marin je odrasla u Tampereu, pohađala je školu u obližnjoj Pirkali prije nego što je studirala upravne znanosti na gradskom sveučilištu.

Ona je neka vrsta zvijezde u Tampereu, a njena je fotografija nedavno obješena na istaknutom mjestu u gradskoj vijećnici.

Veliki skandal

Njen Instagram račun ima milion pratitelja, a njene snimke s rock festivala i događaja na crvenom tepihu redovno dopiru do široke publike.

Međutim, iako pojavom na takvim događanjima odskače od percepcije normalnog političara, Marin se prošle godine našla u velikom skandalu, kada je na internetu procurio video s privatnog tuluma na kojem je ona pjevala i plesala.

Marin je tada priznala da Finci vjerojatno "ne žele vidjeti" takve videe, ali je dodala da su i takve snimke dio "radosnog" života.

Stručnjaci kažu da video, koji je dospio na naslovnice svjetskih medija, nije radikalno promijenio njen položaj u Finskoj: oni koji su već podržavali Marin i dalje su je podržavali, dok su oni koji su joj se protivili također ostali pri svojim stavovima, piše Politico.