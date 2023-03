Si Đinping opušteniji od Putina na prvom sastanku

Eksperti za govor tijela kažu da je kineski predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) djelovao opuštenije i dominantnije od svog ruskog kolege Vladimira Putina na prvom sastanku u ponedjeljak u okviru Sijeve državne posjete Moskvi, piše Reuters.

Kareng Leong, izvršna direktorica firme "Influence Solutions" sa sjedištem u Singapuru, kaže da je Si u djeliću sekunde preduhitrio Putina u rukovanju, ukazujući na to da "iako je on taj koji posjećuje Moskvu, on je taj koji će preuzeti vođstvo u ovom odnosu".

Si stavio ruku na Putinovu

Luiz Maler, ekspertkinja za govor tijela i lidersko ponašanje iz Melburna u Australiji, iznijela je sličan stav, napominjući da je Si stavio ruku na Putinovu, nešto što bi također moglo da ukaže na dominaciju u njihovom odnosu.

Dok su sjedeli i ljubazno razgovarali preko prevodilaca, oslovljavajući jedan drugog sa "dragi prijatelj", Maler je kazala da se Putin pognuo, trznuo nogom, stisnuo pesnicu i pogledao u pod, što ukazuje na prikrivenu uznemirenost.

Si je, u međuvremenu, djelovao "staloženo i samouvjereno".

Leong je primijetila iste tikove kod Putina, koji su u suprotnosti sa naizgled opuštenim držanjem.

- Ako to uporedite sa Sijem, Si je staložen državnik - rekla je.

Dostojanstveno držanje

- On ima dostojanstveno držanje, odličan kontakt očima, gleda na Putina kao što stariji brat gleda... (na) mlađeg, mlađeg partnera.

Reuters podsjeća da je Putin (70) zapravo nekoliko mjeseci stariji od Sija i da je na vlasti dvostruko duže.

Leong je primijetila da je i Si osjećao dozu pritiska jer je treptao neuobičajeno često tokom sastanka.

Kim Hjung-hi, direktorka korejske Laboratorije za govor tijela, kaže da su čvrsti stisak ruke i prilike u kojima su dvojica lidera pokušavali da izbjegnu kontakt očima pokazali da su ulozi veliki za obojicu.

- Imali su velika očekivanja od sastanka. Tu se mogu vidjeti tenzije i znate da u politici nema pravih prijatelja.