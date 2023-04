Zelenski tvrdi da je vrijeme da NATO pozove Ukrajinu da se pridruži Vojnom savezu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u četvrtak da je vrijeme da NATO donese političku odluku da pozove Ukrajinu da se pridruži Vojnom savezu, te da Kijev želi znati kada će postati članica, prenosi Reuters.



Ukrajinski lider je na zajedničkoj konferenciji za novinare u ratnom Kijevu s gostujućim generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom rekao da bi samit NATO-a u Vilniusu u julu mogao postati "historijski" i da je pozvan da prisustvuje.

Prva posjeta Kijevu

- Zahvalan sam na pozivu da dođem na samit, ali je također važno da Ukrajina dobije odgovarajući poziv - rekao je on novinarima povodom prve posjete Stoltenberga Kijevu od početka ruske invazije u februaru prošle godine.

- Ne postoji niti jedna objektivna prepreka političkoj odluci da se Ukrajina pozove u Alijansu i sada, kada većina ljudi u zemljama NATO-a i većina Ukrajinaca podržavaju ulazak u NATO, vrijeme je za odgovarajuće odluke - kazao je on.

Ukrajina, koja je stekla nezavisnost od Sovjetskog Saveza predvođenog Moskvom 1991. godine, najavila je kandidaturu za brzo članstvo u NATO-u prošlog septembra nakon što je Kremlj rekao da je anektirao četiri ukrajinske regije koje su njene trupe djelimično okupirale.

- Ovu posjetu generalnog sekretara, prvu u ratu punog razmjera, tumačimo kao znak da je Alijansa spremna da započne novo poglavlje u odnosima s Ukrajinom, poglavlje ambiciozne odluke - rekao je Zelenski.

Pritisak na neke članice

On je naveo da Ukrajina također želi sigurnosne garancije da će jednog dana postati članica NATO-a.

Zelenski je rekao da je pozvao Stoltenberga da izvrši pritisak na neke članice NATO-a za koje je rekao da su neodlučne da Ukrajini isporuče teško naoružanje.

- Odgađanjem odgovarajućih odluka gubi se vrijeme koje je potrebno da bi se što prije postigao mir, a to znači i gubitak života naših vojnika koji do sada nisu dobili odbrambene instrumente u potrebnom obimu - rekao je on.