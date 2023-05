Zelenski i Modi se sastali prvi put: Indija će pomoći Ukrajini

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) sastao se s premijerom Indije Narendrom Modijem na marginama samita Grupe sedam (G7) u Japanu.

To je bio njihov prvi lični sastanak od početka ruske invazije. Modi je izjavio da će Indija uraditi sve što može da pomogne okončanju rata.

- Rat u Ukrajini je veliko pitanje za cijeli svijet. To je imalo mnogo efekata na cijeli svijet. Ali ne smatram da je to samo pitanje ekonomije ili politike. Za mene je to pitanje humanosti – izjavio je Modi.

Prisustvo Zelenskog na G7 daje ratnom lideru priliku da se sastane sa zemljama članicama koje već čvrsto podržavaju Ukrajinu kao što su Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države, kako bi ih pritisnuo da nastave slati vojnu pomoć.

To također Zelenskom nudi priliku da traži podršku za Ukrajinu i njenu viziju mira s liderima iz nekolicine drugih nacija koje također prisustvuju samitu, od kojih se neke nisu pridružile Zapadu u korištenju sankcija protiv Rusije ili onih, poput Indije, koje su odbile i da osude Rusiju u Ujedinjenim nacijama. Upravo podrška indijskog premijera bi mogla biti ključna motivacija Zelenskog zašto se pojavio na Samitu G7.