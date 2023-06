Prigožin: Tvrdnje Rusije o vojnim uspjesima su divlja i apsurdna naučna fantastika

Šef plaćenićke grupe Wagner Jevgenij Prigožin lažnim je nazvao tvrdnje Rusije da je nanijela velike gubitke Ukrajini u Donbasu kada je Kijev pokušao ofanzivnu akciju.

Prigožin je rekao da su te tvrdnje "jednostavno divlja i apsurdna naučna fantastika".

Rusija tvrdi da je u Ukrajini ubijeno više od 3.700 vojnika

Međutim, rusko ministarstvo odbrane reklo je da je u Ukrajini ubijeno više od 3.700 vojnika. Rusija je saopćila da je napad dio ukrajinske "davno obećane ofanzive" u regionu Donjecka, koja se dogodila u nedjelju i ponedjeljak.

Ukrajinska vojska saopćila je da nema informacija o velikom napadu u regionu i da neće komentarisati tvrdnje koje je nazvala lažnim.

Obraćajući se državnim medijima, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je rekao da su pokušaji ofanzive propali.

"Hrabrost i herojstvo u bitkama"

- Neprijatelj je zaustavljen. Ruski vojnici i oficiri pokazali su hrabrost i herojstvo u bitkama - rekao je Šojgu, dodajući da je u borbama poginuo 71 ruski vojnik.

Međutim, Prigožin se brzo osvrnuo na tvrdnje ministarstva odbrane, rekavši da bi tvrdnje o velikom uspjehu predstavljale "masakr".

- Stoga, mislim da su to samo neke divlje fantazije - napisao je na Telegramu. On je također optužio ruske snage da se povlače iz sela Berkhivka na periferiji Bakhmuta, nazivajući to sramotom. Moskva je odbacila Prigožinove tvrdnje.